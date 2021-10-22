https://ru.sputnik.md/20211022/nagachevskiy-chrezvychaynoe-polozheniye-moldove-45795361.html
Нагачевский раскритиковал ввод чрезвычайного положения в Молдове
Нагачевский раскритиковал ввод чрезвычайного положения в Молдове
Бывший министр юстиции считает, что ссылки кабмина на законодательство сомнительны
2021-10-22T13:39+0300
2021-10-22T13:39+0300
2021-10-22T13:45+0300
общество
энергетика
чрезвычайное положение
виталий нагачевский
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Экс-министр юстиции Фадей Нагачевский раскритиковал решение правительства об объявлении чрезвычайного положения в Молдове. По его мнению, это решение не соответствует юридическим нормам и противоречит законодательству.Бывший министр юстиции считает, что ст. 1 Закона №212 "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения" от 2004 года, на которую ссылается правительство, не содержит упоминаний о чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа.Нагачевский рекомендовал правительству использовать Положение о чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа и соответствующий План действий, которые были разработаны в 2019 году. Этот вариант лучше, чем ссылки на "процедуры, которые неприменимы к нынешнему случаю", считает он.Экс-министр не исключил, что действия правительства могут быть попыткой заблокировать местные выборы в Бельцах, где предстоит избрать мэра города.Кроме того, Нагачевский также сомневается, что чрезвычайное положение, объявленное в соответствии с Законом №212, позволяет правительству покупать газ в обход действующего законодательства. При этом экс-министр сослался на решение Конституционного суда, принятое в июне 2020 года. Вердиктом суда правительству запрещается утверждение мер, выходящих за пределы компетенции исполнительной власти, даже во время чрезвычайного положения, объявленного в соответствии с Законом №212.По мнению бывшего члена правительства, кабинет министров мог бы просто взять на себя ответственность перед парламентом — если речь идет о простой необходимости выделить деньги на закупку природного газа по упрощенной процедуре.Как указывает Нагачевский, само заявление премьер-министра о том, что исключительные меры являются лишь "техническим решением для закупки газа", противоречит сути чрезвычайного положения.
https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-moldova-chp-45787866.html
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энергетика, чрезвычайное положение, виталий нагачевский, в молдове, молдова
Нагачевский раскритиковал ввод чрезвычайного положения в Молдове
13:39 22.10.2021 (обновлено: 13:45 22.10.2021)
По мнению бывшего главы Минюста, решение о введении режима ЧП было принято с нарушением юридических процедур.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Экс-министр юстиции Фадей Нагачевский раскритиковал решение правительства об объявлении чрезвычайного положения в Молдове. По его мнению, это решение не соответствует юридическим нормам и противоречит законодательству.
"Не ставлю под сомнение добросовестность правительства, но есть несколько вопросов, на которые я надеюсь услышать ответы после одобрения парламентом просьбы правительства о введении чрезвычайного положения", — написал он в Facebook.
Бывший министр юстиции считает, что ст. 1 Закона №212 "О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения" от 2004 года, на которую ссылается правительство, не содержит упоминаний о чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа.
Нагачевский рекомендовал правительству использовать Положение о чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа и соответствующий План действий, которые были разработаны в 2019 году. Этот вариант лучше, чем ссылки на "процедуры, которые неприменимы к нынешнему случаю", считает он.
Экс-министр не исключил, что действия правительства могут быть попыткой заблокировать местные выборы в Бельцах, где предстоит избрать мэра города.
Кроме того, Нагачевский также сомневается, что чрезвычайное положение, объявленное в соответствии с Законом №212, позволяет правительству покупать газ в обход действующего законодательства. При этом экс-министр сослался на решение Конституционного суда, принятое в июне 2020 года. Вердиктом суда правительству запрещается утверждение мер, выходящих за пределы компетенции исполнительной власти, даже во время чрезвычайного положения, объявленного в соответствии с Законом №212.
По мнению бывшего члена правительства, кабинет министров мог бы просто взять на себя ответственность перед парламентом — если речь идет о простой необходимости выделить деньги на закупку природного газа по упрощенной процедуре.
Как указывает Нагачевский, само заявление премьер-министра о том, что исключительные меры являются лишь "техническим решением для закупки газа", противоречит сути чрезвычайного положения.