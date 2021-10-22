https://ru.sputnik.md/20211022/nato-problema-belarus-45801287.html

У НАТО есть проблема: Беларусь не сдается

У НАТО есть проблема: Беларусь не сдается

Беларусь усиливается в союзе с Россией, и подтверждение тому – новые планы и совместные маневры, активизация военного и военно-технического взаимодействия... 22.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-22T15:00+0300

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На коллегии министерств обороны РБ и РФ в Москве 20 октября утвержден план сотрудничества на 2022 год – 139 совместных мероприятий. Приоритеты – развитие объединенных систем военного назначения, региональной группировки войск Беларуси и России, а также сотрудничество в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, топогеодезического и навигационного обеспечения.Минск и Москва договорились о проведении в 2023 году совместного стратегического учения "Щит Союза", продлили действие соглашений о размещении на территории РБ военных объектов РФ – узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции ВМФ в городе Вилейка. Страны подтвердили единство подходов в оборонной сфере Союзного государства, нацеленность на решение практических задач. Угрозы безопасности, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынуждают Россию и Беларусь принять в ближайшее время новую Военную доктрину Союзного государства.Сохраняется взрывоопасное напряжение на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Ранее Варшава заявила об обстреле польских солдат белорусскими пограничниками (правда, никто не пострадал). Коллективный Запад крайне раздражен "непокорностью" Беларуси, военным сотрудничеством Минска с Москвой, "гибридными мигрантами".Как пишет старший аналитик из Института Лексингтона (аналитический центр госполитики США) Сара Уайт, российское присутствие "на всех уровнях белорусской политической системы, экономики и вооруженных сил резко отодвигает восточный фронт НАТО дальше на запад". И более того: "Если Россия и Беларусь объединятся в одно политическое образование, риск для прифронтовых государств НАТО невозможно переоценить".Неясно, в чем заключается риск, но членство восточноевропейских стран в НАТО, как и само существование альянса после 1991 года, лишено рациональной основы.Кто есть ктоМинистр обороны РФ Сергей Шойгу 20 октября заявил, что принятые на российско-белорусской военной коллегии решения будут способствовать укреплению безопасности Союзного государства до 2024 года. И речь идет именно о безопасности, а не формировании "фронта" (это слово употребляют в НАТО слишком часто и безрассудно).Беларусь и Россия никому не угрожают, лишь отвечают на политическое, экономическое и военное давление коллективного Запада. Для обеспечения безопасности Союзного государства Минск и Москва не проводят и не планируют военные маневры где-нибудь в Северной Ирландии или Мексике, не сосредоточивают тактические ядерные боеприпасы и танки в Канаде, не претендует на территории стран Балтии, Польши. И пока лишь предупреждают западных "партнеров" о чрезмерном расширении НАТО на восток, о недопустимости размещения войск альянса "за красными линиями" – на территории сопредельной Украины.Еще не поздно принять к сведению озабоченность Беларуси и России, откатить американские танки Abrams и БМП Bradley из Литвы на историческую родину, туда же отправить термоядерные бомбы B-61-12 – из Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции.Вашингтон и Брюссель не должны размахивать "морковкой" членства в НАТО перед Киевом и Тбилиси, ведь 5-я статья устава не дает странам альянса карт-бланша на безрассудные провокации – в российском Крыму, в Абхазии или Южной Осетии.А Украине и Грузии членство необходимо исключительно для антироссийского военного реванша – под прикрытием старших союзников (иного смысла нет). В Пентагоне и НАТО должны знать наизусть Военную доктрину РФ, которая гарантирует агрессорам асимметричное возмездие – на пространстве от Брюсселя до Вашингтона.Полностью зависимые от военно-политической воли США руководители 28 европейских стран НАТО могут верить или не верить в существование этого механизма, но военачальникам лучше не проверять на практике эффективность и качество ответно-встречного (ядерного) удара.Позорное завершение 20-летней афганской миссии ясно показало реальную боеспособность войск Пентагона и его союзников – перед лицом слабовооруженных талибов. Планирование аналогичных военных авантюр в Восточной Европе напоминает о "смерти мозга" НАТО, которую дважды диагностировал французский президент Эммануэль Макрон.Миграция – не главная бедаМы помним, что войсковые подразделения стран Балтии и Польши много лет участвовали в разрушении мира и привычного образа жизни народов Ирака и Афганистана – с оружием в руках, в составе контингента НАТО.Сегодня волны миграции из неблагополучных регионов докатились до Прибалтики. Их не остановят проволочные заборы и пограничники. Варшава и Вильнюс делают вид, что не понимают сути происходящего, пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую, то есть обвинить в "гибридной агрессии" Минск и Москву.Так, руководитель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский 19 октября обвинил Россию в ведении против Польши "многоступенчатой гибридной войны" сразу на двух фронтах – у границы с РБ и непосредственно в Варшаве, где оппозиция встала на защиту мигрантов.Беспомощные сателлиты Вашингтона пытаются "перенаправить потоки" великого переселения народов Южной Азии и Ближнего Востока в Европу, которая у миллионов людей отняла мирное будущее на родной земле. Однако придется привыкать к постоянному присутствию смуглолицых "агрессоров" на своей улице, в детских садах, школах и на работе.Берлин, Париж и Лондон уже адаптировались – строят азиатским и африканским беженцам жилье, предоставляют учебные и рабочие места, не обвиняя кого-то в собственных геополитических "косяках".Варшава и Вильнюс хотели бонусов в Евросоюзе и НАТО? Получите, распишитесь. Так бессмысленная история становится беспощадной, даже в мирное время. О настоящей войне в Европе "партнерам" лучше забыть.В конце прошлого года в Польше состоялись стратегические командно-штабные учения. Натовские стратеги моделировали войну с "восточным противником" при поддержке американских танков Abrams, систем залпового огня HIMARS, ЗРК Patriot и даже истребителей F-35, которые Польша получит не ранее 2026 года.Варшава пала через пять дней, при этом передовые части потеряли до 80% личного состава, порты перешли в руки неприятеля, а поддержка НАТО не оказала существенного влияния на исход "игры".И все же, за короткий период времени группировка сил оперативного реагирования НАТО у границ Беларуси и России выросла вдвое – до 40 тысяч военнослужащих. Альянс продолжает укреплять военную инфраструктуру, ухудшая военно-политическую обстановку на западном направлении. Министры обороны стран НАТО намерены 21 октября согласовать новую антироссийскую стратегию "войны между двух морей" (Балтийским и Черным).Отношения России и альянса разорваны – по инициативе Брюсселя. Глава Пентагона лично поднимает боевой дух сателлитов в Тбилиси, Киеве, Бухаресте. Западные аналитики видят в этой цепи событий "подготовку к войне", в которой больше других – под перекрестным огнем США и РФ – пострадают восточноевропейские страны. Первыми в гипотетической ситуации крупномасштабного вооруженного конфликта будут уничтожены центры принятия решений НАТО.Американские эксперты утверждают, что в области высокотехнологичных вооружений Соединенные Штаты безнадежно отстали от России, и проиграют Третью мировую войну. Аналитический центр Heritage Foundation (в Вашингтоне) оценил потенциал и боевые возможности ВВС и Космических сил США как "маргинальные" и "слабые" по всем направлениям. В маниакальном стремлении к вооруженному конфликту с РБ и РФ младоевропейским союзникам США остается надеяться лишь на чудо.Совместная коллегия военных ведомств Беларуси и России в Москве подтвердила курс Союзного государства на укрепление оборонного потенциала, асимметричное и жесткое реагирование Минска и Москвы на угрозы Пентагона и НАТО с территории сопредельных стран Балтии, Польши и Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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