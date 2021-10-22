https://ru.sputnik.md/20211022/otklyuchenie-vechnogo-ognya-bylo-tekhnicheskoy-neispravnostyu--gavrilitsa-45818656.html
Отключение Вечного огня было технической неисправностью — Гаврилица
Отключение Вечного огня было технической неисправностью — Гаврилица
Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица отрицает, что Вечный огонь в Кишиневе потушили для экономии газа
2021-10-22T21:36+0300
2021-10-22T21:36+0300
2021-10-22T21:36+0300
общество
вечный огонь
газ
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Отключение Вечного огня от газа на столичном мемориале "Вечность" было результатом "технической ошибки". Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала Moldova-1.Глава правительства опровергла утверждения, что подача топлива к памятнику произошла в рамках решений по экономии природного газа.Ранее Министерство обороны заявило, что "в связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".В сообщении было сказано, что отключен памятник будет до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа.Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива".Около 20.00 у мемориала "Вечность" появились инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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вечный огонь, газ, наталья гаврилица
Отключение Вечного огня было технической неисправностью — Гаврилица
Премьер-министр заявила, что отключение Вечного огня произошло не для экономии газа.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Отключение Вечного огня от газа на столичном мемориале "Вечность" было результатом "технической ошибки". Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала Moldova-1.
Глава правительства опровергла утверждения, что подача топлива к памятнику произошла в рамках решений по экономии природного газа.
"Это техническая неисправность. Насколько мне известно, это не связано "с экономией газа" — ответила премьер-министр на вопрос ведущего в эфире Moldova 1.
Ранее Министерство обороны заявило, что "в связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".
В сообщении было сказано, что отключен памятник будет до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа.
Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива".
Около 20.00 у мемориала "Вечность" появились инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.
ЧП в Молдове
В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".