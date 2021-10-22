Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове
15:30 22.10.2021 (обновлено: 15:53 22.10.2021)
© Photo : Miroslav RotariВоенные на улицах Кишинева во время ЧП
© Photo : Miroslav Rotari
Режим чрезвычайного положения в Молдове вводится сроком на 30 дней.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Парламент проголосовал за решение о введении режима ЧП в Молдове для обеспечения энергетической безопасности страны. В поддержку выступили 55 депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Режим ЧП вводится на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
В постановление парламента внесена поправка о том, что режим ЧП не будет препятствовать проведению местных выборов, намеченных на 21 ноября.
По словам премьера, чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Согласно проекту постановления парламента об объявлении ЧП, предложенного правительством, Чрезвычайная комиссия сможет принимать следующие решения:
1.Установить особый режим закупки природного газа в срочном режиме;
2.Выделить финансовые средства для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа;
3.Принимать срочные решения для обеспечения газоснабжения, в том числе в отступление от нормативных положений;
4.Принимать при необходимости решения о рационализации потребления природного газа и других энергоресурсов;
5.Принимать решения, позволяющие поставщикам и дистрибьюторам закупать, транспортировать и распределять природный газ на всей территории страны;
6.Координировать деятельность средств массовой информации в отношении информирования населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, исключительных мерах, принятых для предотвращения опасности и ликвидации последствий сложившейся ситуации; ознакомления населения с правилами поведения во время чрезвычайного положения; введения особых правил использования средств телекоммуникации;
7.Создавать срочные инструменты для сбора платежей с потребителей использованного природного газа;
8.Выполнять другие необходимые действия для предотвращения, уменьшения и ликвидации последствий дефицита природного газа, вызвавшего чрезвычайное положение.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".