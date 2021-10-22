https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html

Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове

Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове

Молдавские депутаты одобрили введение в стране режима ЧП на 30 дней

2021-10-22T15:30+0300

2021-10-22T15:30+0300

2021-10-22T15:53+0300

молдова

в молдове

парламент

режим чп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2967/62/29676233_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbfeb93cc3115b10205b16f234bdf746.jpg

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Парламент проголосовал за решение о введении режима ЧП в Молдове для обеспечения энергетической безопасности страны. В поддержку выступили 55 депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). Режим ЧП вводится на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.В постановление парламента внесена поправка о том, что режим ЧП не будет препятствовать проведению местных выборов, намеченных на 21 ноября.По словам премьера, чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Согласно проекту постановления парламента об объявлении ЧП, предложенного правительством, Чрезвычайная комиссия сможет принимать следующие решения:Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, в молдове, парламент, режим чп