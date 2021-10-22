https://ru.sputnik.md/20211022/parlamente-moldovy-rassmatrivayut-vvedenie-chp-45784963.html

В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения

В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения

В Молдове могут ввести чрезвычайное положение из-за кризисной ситуации в энергетическом секторе.

2021-10-22T12:59+0300

2021-10-22T12:59+0300

2021-10-22T12:59+0300

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Парламент Молдовы собрался на внеочередное заседание, на котором премьер-министр Наталья Гаврилица запросит введение ЧП в энергетическом секторе страны. Об этом премьер-министр ранее сообщила на брифинге. По ее словам, необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании "Энергоком" и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников. Как позднее заявил вице-спикер Михаил Попшой, в парламенте также могут рассмотреть введение ЧП в стране. По данным вице-спикера, депутаты поддержат предложения кабмина.

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