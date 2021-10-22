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В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
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В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
В Молдове могут ввести чрезвычайное положение из-за кризисной ситуации в энергетическом секторе.
2021-10-22T12:59+0300
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Парламент Молдовы собрался на внеочередное заседание, на котором премьер-министр Наталья Гаврилица запросит введение ЧП в энергетическом секторе страны. Об этом премьер-министр ранее сообщила на брифинге. По ее словам, необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании "Энергоком" и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников. Как позднее заявил вице-спикер Михаил Попшой, в парламенте также могут рассмотреть введение ЧП в стране. По данным вице-спикера, депутаты поддержат предложения кабмина.
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В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения

12:59 22.10.2021
© Parlamentul Republicii Moldova
Депутаты рассматривают запрос правительства о вводе в стране чрезвычайного положения в энергетическом секторе.
Парламент Молдовы собрался на внеочередное заседание, на котором премьер-министр Наталья Гаврилица запросит введение ЧП в энергетическом секторе страны.
Об этом премьер-министр ранее сообщила на брифинге.
По ее словам, необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании "Энергоком" и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Как позднее заявил вице-спикер Михаил Попшой, в парламенте также могут рассмотреть введение ЧП в стране. По данным вице-спикера, депутаты поддержат предложения кабмина.
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