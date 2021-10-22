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https://ru.sputnik.md/20211022/petrovich-pogashennii-vechnii-ogoni-kishinev-verkh-koschunstva-45808797.html
Петрович - о погашенном Вечном огне в Кишиневе: верх кощунства
Петрович - о погашенном Вечном огне в Кишиневе: верх кощунства
Глава Национального координационного комитета "Победа" прокомментировал решение властей погасить Вечный огонь
2021-10-22T18:01+0300
2021-10-22T18:25+0300
мемориал
вечный огонь
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Решение погасить Вечный огонь - верх кощунства властей и попытка сэкономить на исторической памяти. Об этом Sputnik Молдова заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.По словам активиста, такое решение властей - акт неуважения по отношению к ветеранам."Мне интересно, как Минобороны будет смотреть в глаза ветеранам Отечественной войны, которых в стране осталось несколько десятков. Эти люди не заслужили того, чтобы при их жизни тушили в стране Вечный огонь. Из-за политических ошибок недальновидных и, судя по результатам правления, бездарных политиков", - говорит активист.По словам Алексея Петровича, в Кишиневе Вечный огонь переносили только на время ремонта Мемориала.В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.
https://ru.sputnik.md/20211022/moldove-otklyuchili-vechnyy-ogon-iz-za-chp-nekhvatki-gaza-45805675.html
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мемориал, вечный огонь, в молдове

Петрович - о погашенном Вечном огне в Кишиневе: верх кощунства

18:01 22.10.2021 (обновлено: 18:25 22.10.2021)
© Sputnik / Александр СвязинВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Александр Связин
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Глава Национального координационного комитета "Победа" прокомментировал решение властей погасить Вечный огонь.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Решение погасить Вечный огонь - верх кощунства властей и попытка сэкономить на исторической памяти. Об этом Sputnik Молдова заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
© Sputnik / Александр СвязинВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
В Кишиневе погасили вечный огонь
© Sputnik / Александр Связин
“Это беспрецедентное решение. В нынешних условиях это значит потерять последнее, что осталось. Такие же Вечные огни в Молдове горят еще в Комрате и Бельцах. Мне интересно, как поступят городские власти там. Уверен, что там огонь не потушат”, - заявил общественный активист.
По словам активиста, такое решение властей - акт неуважения по отношению к ветеранам.
"Мне интересно, как Минобороны будет смотреть в глаза ветеранам Отечественной войны, которых в стране осталось несколько десятков. Эти люди не заслужили того, чтобы при их жизни тушили в стране Вечный огонь. Из-за политических ошибок недальновидных и, судя по результатам правления, бездарных политиков", - говорит активист.
© Sputnik / Александр СвязинВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
В Кишиневе погасили вечный огонь
© Sputnik / Александр Связин
По словам Алексея Петровича, в Кишиневе Вечный огонь переносили только на время ремонта Мемориала.
"Вы решили экономить на памяти? Вы на ней экономите все 30 лет, не ремонтируя памятники. Но это решение - верх кощунства", - заявил активист.
В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Общество
В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"
16:32
По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.
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