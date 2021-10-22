https://ru.sputnik.md/20211022/petrovich-pogashennii-vechnii-ogoni-kishinev-verkh-koschunstva-45808797.html

Петрович - о погашенном Вечном огне в Кишиневе: верх кощунства

Петрович - о погашенном Вечном огне в Кишиневе: верх кощунства

Глава Национального координационного комитета "Победа" прокомментировал решение властей погасить Вечный огонь

2021-10-22T18:01+0300

2021-10-22T18:01+0300

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мемориал

вечный огонь

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Решение погасить Вечный огонь - верх кощунства властей и попытка сэкономить на исторической памяти. Об этом Sputnik Молдова заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.По словам активиста, такое решение властей - акт неуважения по отношению к ветеранам."Мне интересно, как Минобороны будет смотреть в глаза ветеранам Отечественной войны, которых в стране осталось несколько десятков. Эти люди не заслужили того, чтобы при их жизни тушили в стране Вечный огонь. Из-за политических ошибок недальновидных и, судя по результатам правления, бездарных политиков", - говорит активист.По словам Алексея Петровича, в Кишиневе Вечный огонь переносили только на время ремонта Мемориала.В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.

https://ru.sputnik.md/20211022/moldove-otklyuchili-vechnyy-ogon-iz-za-chp-nekhvatki-gaza-45805675.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мемориал, вечный огонь, в молдове