https://ru.sputnik.md/20211022/pochemu-v-moldove-net-gaza-i-stranu-doveli-do-ruchki-v-energetike-45809843.html

Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике

Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике

Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике - отвечают эксперты

2021-10-22T20:45+0300

2021-10-22T20:45+0300

2021-10-22T20:45+0300

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Пока молдавские чиновники демонстрируют неумелые потуги в том, чтобы договориться с ОАО "Газпромом" о продлении существующего контракта на поставки голубого топлива в Молдову, рядовые граждане с ужасом задумываются о том, сколько им придется платить по новым тарифам, и откуда вообще этот природный вид топлива будет поступать в страну.Очевидно, что пока кабмин ищет альтернативные источники поставок газа, волна подорожаний пойдет по нарастающей – и по продуктам первой необходимости, и по значительному спектру товаров широкого потребления.Выживет ли Молдова и ее граждане в условиях небывалого энергетического кризиса, и не замерзнут ли все в своих домах? Как разрешить проблематичную ситуацию, и какие ошибки допустило правительство Натальи Гаврилицы в переговорах по поставкам природного газа?Неужели Молдова "дошла до ручки" в ситуации с поставками природного газа? Что будет означать введенное в Молдове 22 октября чрезвычайное положение для граждан страны? Какая цепная реакция подорожаний возникнет в Молдове после того, как запасов природного газа практически нет?Ответы на эти и другие вопросы – в беседе с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну искали обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский в программе "Экспертиза".

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, кризис, причины, чп, последствия, газ, видео