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Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике
Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике
Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике - отвечают эксперты
2021-10-22T20:45+0300
2021-10-22T20:45+0300
радио
молдова
кризис
причины
чп
последствия
газ
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Пока молдавские чиновники демонстрируют неумелые потуги в том, чтобы договориться с ОАО "Газпромом" о продлении существующего контракта на поставки голубого топлива в Молдову, рядовые граждане с ужасом задумываются о том, сколько им придется платить по новым тарифам, и откуда вообще этот природный вид топлива будет поступать в страну.Очевидно, что пока кабмин ищет альтернативные источники поставок газа, волна подорожаний пойдет по нарастающей – и по продуктам первой необходимости, и по значительному спектру товаров широкого потребления.Выживет ли Молдова и ее граждане в условиях небывалого энергетического кризиса, и не замерзнут ли все в своих домах? Как разрешить проблематичную ситуацию, и какие ошибки допустило правительство Натальи Гаврилицы в переговорах по поставкам природного газа?Неужели Молдова "дошла до ручки" в ситуации с поставками природного газа? Что будет означать введенное в Молдове 22 октября чрезвычайное положение для граждан страны? Какая цепная реакция подорожаний возникнет в Молдове после того, как запасов природного газа практически нет?Ответы на эти и другие вопросы – в беседе с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну искали обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский в программе "Экспертиза".
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Андрей Петрик
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молдова, кризис, причины, чп, последствия, газ, видео

Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике

20:45 22.10.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В Молдове введен режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в энергетическом секторе страны и критической нехваткой газа в распределительных сетях.
Пока молдавские чиновники демонстрируют неумелые потуги в том, чтобы договориться с ОАО "Газпромом" о продлении существующего контракта на поставки голубого топлива в Молдову, рядовые граждане с ужасом задумываются о том, сколько им придется платить по новым тарифам, и откуда вообще этот природный вид топлива будет поступать в страну.
Очевидно, что пока кабмин ищет альтернативные источники поставок газа, волна подорожаний пойдет по нарастающей – и по продуктам первой необходимости, и по значительному спектру товаров широкого потребления.
Выживет ли Молдова и ее граждане в условиях небывалого энергетического кризиса, и не замерзнут ли все в своих домах? Как разрешить проблематичную ситуацию, и какие ошибки допустило правительство Натальи Гаврилицы в переговорах по поставкам природного газа?
Неужели Молдова "дошла до ручки" в ситуации с поставками природного газа? Что будет означать введенное в Молдове 22 октября чрезвычайное положение для граждан страны? Какая цепная реакция подорожаний возникнет в Молдове после того, как запасов природного газа практически нет?
Ответы на эти и другие вопросы – в беседе с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну искали обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский в программе "Экспертиза".
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