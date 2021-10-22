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https://ru.sputnik.md/20211022/pogodnye-rekordy-moldovy-22-oktyabrya-45781303.html
Погодные рекорды Молдовы 22 октября
Погодные рекорды Молдовы 22 октября
Самые теплый и холодные дни в истории 22 октября
2021-10-22T00:01+0300
2021-10-22T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 22 октября 1945 года воздух охладился до –5,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1970 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +22,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 22 октября

00:01 22.10.2021
© Sputnik / Mihai Carausосень
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 22 октября 1945 года воздух охладился до –5,1 градуса по Цельсию.
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
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19 октября, 16:47
А температурный максимум зарегистрировали в 1970 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +22,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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