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Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса
Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса
Выделение мазута необходимо для продолжения работы компании Termoelectrica, которая производит тепловую и электроэнергию.
2021-10-22T11:09+0300
2021-10-22T11:34+0300
общество
в молдове
правительство
мазут
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Правительство Молдовы одобрило на заседании в пятницу выделение 16 500 тонн мазута предприятию Termoelectrica из государственного резерва. Согласно решению правительства, Агентство материальных резервов выделит мазут для компании Termoelectrica для производства тепловой и электрической энергии.Также в кабмине решил, что Министерство внутренних дел при разработке проекта государственного бюджета на 2022 год доложит Министерству финансов, сколько средств необходимо выделить, чтобы восполнить в госрезерве выделение мазута. Ранее в правительстве одобрили введение режима чрезвычайного положения в стране на 30 дней в связи с энергетическим кризисом.Далее это предложение будет вынесено на рассмотрение парламента.По словам премьера Натальи Гаврилицы, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить, минуя проведение определенных действий, средства из государственного бюджета компании Energocom, которая закупит газ по рыночной цене.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-moldova-chp-45787866.html
https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, мазут

Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса

11:09 22.10.2021 (обновлено: 11:34 22.10.2021)
© Fotolia / Maksym DragunovТоварный поезд на железнодорожной станции
Товарный поезд на железнодорожной станции - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Fotolia / Maksym Dragunov
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Выделение мазута необходимо для продолжения работы компании Termoelectrica, которая производит тепловую и электроэнергию.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Правительство Молдовы одобрило на заседании в пятницу выделение 16 500 тонн мазута предприятию Termoelectrica из государственного резерва.
Согласно решению правительства, Агентство материальных резервов выделит мазут для компании Termoelectrica для производства тепловой и электрической энергии.
Также в кабмине решил, что Министерство внутренних дел при разработке проекта государственного бюджета на 2022 год доложит Министерству финансов, сколько средств необходимо выделить, чтобы восполнить в госрезерве выделение мазута.
Ранее в правительстве одобрили введение режима чрезвычайного положения в стране на 30 дней в связи с энергетическим кризисом.
Далее это предложение будет вынесено на рассмотрение парламента.
По словам премьера Натальи Гаврилицы, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить, минуя проведение определенных действий, средства из государственного бюджета компании Energocom, которая закупит газ по рыночной цене.
Запрещающий знак - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:58

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
10:13
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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