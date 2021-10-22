https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-moldova-chp-45787866.html
Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
Введение режима ЧП необходимо для упрощения процедур для обеспечения энергетической безопасности.
2021-10-22T10:58+0300
2021-10-22T10:58+0300
2021-10-22T11:24+0300
общество
в молдове
молдова
чп
чрезвычайное положение
поставки газа
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране в связи с энергетическим кризисом. Его объявят на 30 дней. Далее это предложение будет вынесено на рассмотрение парламента. По словам премьера, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить, минуя проведение определенных действий, средства из государственного бюджета компании Energocom, которая закупит газ по рыночной цене.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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в молдове, молдова, чп, чрезвычайное положение, поставки газа
Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:58 22.10.2021 (обновлено: 11:24 22.10.2021)
Кабинет министров принял решение выдвинуть в парламент прошение о введении режима ЧП в стране, что необходимо для обеспечения энергетической безопасности.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране в связи с энергетическим кризисом. Его объявят на 30 дней.
Далее это предложение будет вынесено на рассмотрение парламента.
"Введение ЧП – это техническая процедура, необходимая для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, выделить ресурсы для покупки газа из альтернативных источников и обеспечить уровень давления в газовой системе на нужном уровне", – заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.
По словам премьера, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить, минуя проведение определенных действий, средства из государственного бюджета компании Energocom, которая закупит газ по рыночной цене.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".