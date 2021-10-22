Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-vvedenie-chp-45785708.html
В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
Министры собрались на второе заседание на неделе, где рассмотрят вопрос о введении ЧП и ситуацию с поставками газа
2021-10-22T10:36+0300
2021-10-22T11:18+0300
видео
в молдове
правительство
поставки газа
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45785390_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_6da2df3f21ad32e1a73ea148ad552c56.jpg
Министры собрались на заседание в пятницу. На нем был рассмотрен вопрос о введении режима ЧП в стране. Ранее об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Министры провели собрание сразу после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введение режима ЧП, по данным Гаврилицы, необходимо для возможности упрощения некоторых процедур.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45785390_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_ae613bb082efc722356a15d1520ce41e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, видео, правительство, поставки газа, наталья гаврилица

В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП

10:36 22.10.2021 (обновлено: 11:18 22.10.2021)
Министры собрались на второе заседание на неделе, где рассмотрят важнейшие для страны вопросы.
Министры собрались на заседание в пятницу. На нем был рассмотрен вопрос о введении режима ЧП в стране.
Ранее об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Министры провели собрание сразу после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Введение режима ЧП, по данным Гаврилицы, необходимо для возможности упрощения некоторых процедур.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:09Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса
10:58Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:55Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина об умеренном консерватизме
10:36В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
10:13Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
09:26Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги
08:41В Молдове объявят чрезвычайное положение в энергетике
08:40Глава МИДЕИ Молдовы встретился с руководством "Нафтогаза" в Киеве
08:30Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое
08:00Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи
07:30Эксперты: что снизит конкурентоспособность молдавских фруктов на рынке России
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжаются теплые дни
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 октября
ВчераВакцинация подростков от COVID-19 поможет защитить взрослое население
ВчераФинишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
ВчераБудет ли Молдова добывать собственные нефть и газ
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро дорожают
ВчераСанду надеется на опыт Австрии в сфере энергетической безопасности
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПутин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу