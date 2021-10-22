https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-vvedenie-chp-45785708.html

В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП

В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП

Министры собрались на второе заседание на неделе, где рассмотрят вопрос о введении ЧП и ситуацию с поставками газа

2021-10-22T10:36+0300

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видео

в молдове

правительство

поставки газа

наталья гаврилица

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Министры собрались на заседание в пятницу. На нем был рассмотрен вопрос о введении режима ЧП в стране. Ранее об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Министры провели собрание сразу после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введение режима ЧП, по данным Гаврилицы, необходимо для возможности упрощения некоторых процедур.

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в молдове, видео, правительство, поставки газа, наталья гаврилица