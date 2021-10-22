https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-vvedenie-chp-45785708.html
В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
Министры собрались на второе заседание на неделе, где рассмотрят вопрос о введении ЧП и ситуацию с поставками газа
2021-10-22T10:36+0300
2021-10-22T10:36+0300
2021-10-22T11:18+0300
видео
в молдове
правительство
поставки газа
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45785390_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_6da2df3f21ad32e1a73ea148ad552c56.jpg
Министры собрались на заседание в пятницу. На нем был рассмотрен вопрос о введении режима ЧП в стране. Ранее об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Министры провели собрание сразу после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введение режима ЧП, по данным Гаврилицы, необходимо для возможности упрощения некоторых процедур.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45785390_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_ae613bb082efc722356a15d1520ce41e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, видео, правительство, поставки газа, наталья гаврилица
В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
10:36 22.10.2021 (обновлено: 11:18 22.10.2021)
Министры собрались на второе заседание на неделе, где рассмотрят важнейшие для страны вопросы.
Министры собрались на заседание в пятницу. На нем был рассмотрен вопрос о введении режима ЧП в стране.
Ранее об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Министры провели собрание сразу после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Введение режима ЧП, по данным Гаврилицы, необходимо для возможности упрощения некоторых процедур.