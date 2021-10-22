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Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе
Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе
Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе
2021-10-22T22:43+0300
2021-10-22T22:48+0300
общество
россотрудничество
вечный огонь
евгений примаков
мемориал "вечность"
кишинев
газ
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КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Если молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга и закрыть счета за газ для Вечного огня в Кишиневе.Об этом заявил в Telegram руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после консультаций с Общественным советом при Агентстве.Примаков обратился со словами благодарности к тем гражданам Молдовы, которые не смирились с таким решением властей и пришли к монументу со свечами, чтобы Вечный огонь продолжал гореть. Руководитель Агентства выразил убеждение, что погасив Вечный огонь, Кишинев "попытался надавить на Москву: дайте нам дешевый газ, а то вот что мы можем натворить. Позднее власти одумались и объяснили отключение какими-то "техническими причинами", — написал он.Ранее Министерство обороны заявило, что "в связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива".Вечером в пятницу у мемориала "Вечность" появились инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211022/komrat-ne-stali-gasit-vechnyy-ogon-45811118.html
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россотрудничество, вечный огонь, евгений примаков, мемориал "вечность", кишинев, газ

Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе

22:43 22.10.2021 (обновлено: 22:48 22.10.2021)
© Photo : РоссотрудничествоДеловая встреча участников президентской программы "Новое поколение" с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым
Деловая встреча участников президентской программы Новое поколение с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Photo : Россотрудничество
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Все материалы
Глава Россотрудничества поблагодарил жителей Молдовы, которые пришли к памятнику со свечами после того, как Вечный огонь был погашен.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Если молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга и закрыть счета за газ для Вечного огня в Кишиневе.
Об этом заявил в Telegram руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после консультаций с Общественным советом при Агентстве.
Примаков обратился со словами благодарности к тем гражданам Молдовы, которые не смирились с таким решением властей и пришли к монументу со свечами, чтобы Вечный огонь продолжал гореть.
Руководитель Агентства выразил убеждение, что погасив Вечный огонь, Кишинев "попытался надавить на Москву: дайте нам дешевый газ, а то вот что мы можем натворить. Позднее власти одумались и объяснили отключение какими-то "техническими причинами", — написал он.
Ранее Министерство обороны заявило, что "в связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".
Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива".
Вечером в пятницу у мемориала "Вечность" появились инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.
В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.
Вечный огонь в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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18:19

ЧП в Молдове

В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
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