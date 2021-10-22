https://ru.sputnik.md/20211022/primakov-rossotrudnichestvo-gotovo-obespechit-gazom-vechnyy-ogon-v-kishineve-45819663.html

Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе

Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе

Примаков: Россотрудничество готово обеспечить газом Вечный огонь в Кишиневе

2021-10-22T22:43+0300

2021-10-22T22:43+0300

2021-10-22T22:48+0300

общество

россотрудничество

вечный огонь

евгений примаков

мемориал "вечность"

кишинев

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/07/35033240_0:39:2560:1479_1920x0_80_0_0_e65be853d3f802d97ca1adcb27f79f2f.jpg

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Если молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга и закрыть счета за газ для Вечного огня в Кишиневе.Об этом заявил в Telegram руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после консультаций с Общественным советом при Агентстве.Примаков обратился со словами благодарности к тем гражданам Молдовы, которые не смирились с таким решением властей и пришли к монументу со свечами, чтобы Вечный огонь продолжал гореть. Руководитель Агентства выразил убеждение, что погасив Вечный огонь, Кишинев "попытался надавить на Москву: дайте нам дешевый газ, а то вот что мы можем натворить. Позднее власти одумались и объяснили отключение какими-то "техническими причинами", — написал он.Ранее Министерство обороны заявило, что "в связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива".Вечером в пятницу у мемориала "Вечность" появились инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211022/komrat-ne-stali-gasit-vechnyy-ogon-45811118.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

россотрудничество, вечный огонь, евгений примаков, мемориал "вечность", кишинев, газ