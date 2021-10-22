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Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"
12:48 22.10.2021 (обновлено: 12:55 22.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausMoldovagaz
© Sputnik / Mihai Caraus
Ливиу Вовк обратил внимание на положения закона о режиме ЧП, которые позволяют смещать с должности руководителей некоторых предприятий.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Экс-депутат парламента Ливиу Вовк считает, что главу АО "Молдовагаз" Вадима Чебана могут снять с должности в период чрезвычайного положения в стране.
В пятницу правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в кабмине, ЧП вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.
"Ждем аргументы Чрезвычайной комиссии и меры, которые она планирует принять. P.S. как идея: если "Молдовагаз" будет признан виновным в кризисе, директора могут сменить во время ЧП", – написал Вовк на своей странице в Facebook.
Далее депутат привел положения закона 212 "о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения".
На период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:
временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания;
введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;
введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий;
установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений;
запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода;
вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом;
введение особых правил пользования средствами связи;
осуществление иных необходимых мер.
Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что "компания "Молдовагаз" не держит слово и не поддерживает необходимое давление в сети".
На что Чебан позднее ответил, что "принимать решения и брать ответственность на себя – прямая обязанность любого руководителя".
"За свою жизнь у меня ни разу мысли не возникло уйти от ответственности, чем бы я ни занимался! Уверяю вас, что и в сегодняшней ситуации я сделаю все, что от меня зависит, чтобы максимально профессионально отреагировать с учетом всех переменных", – написал Чебан на своей странице в Facebook.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".