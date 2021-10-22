https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-glava-moldovagaz-45792201.html

Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"

Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"

Ливиу Вовк обратил внимание на положения закона, которые позволяют руководителей некоторых предприятий смещать с должности.

2021-10-22T12:48+0300

2021-10-22T12:48+0300

2021-10-22T12:55+0300

в молдове

общество

молдовагаз

газ

чрезвычайное положение

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Экс-депутат парламента Ливиу Вовк считает, что главу АО "Молдовагаз" Вадима Чебана могут снять с должности в период чрезвычайного положения в стране. В пятницу правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в кабмине, ЧП вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.Далее депутат привел положения закона 212 "о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения". На период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что "компания "Молдовагаз" не держит слово и не поддерживает необходимое давление в сети".На что Чебан позднее ответил, что "принимать решения и брать ответственность на себя – прямая обязанность любого руководителя"."За свою жизнь у меня ни разу мысли не возникло уйти от ответственности, чем бы я ни занимался! Уверяю вас, что и в сегодняшней ситуации я сделаю все, что от меня зависит, чтобы максимально профессионально отреагировать с учетом всех переменных", – написал Чебан на своей странице в Facebook.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/glava-moldovagaz-otvetstvennost-45790836.html

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html

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в молдове, молдовагаз, газ, чрезвычайное положение, вадим чебан