Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове
12:33 22.10.2021 (обновлено: 14:25 22.10.2021)
© Sputnik / Максим БогодвидТабличка
© Sputnik / Максим Богодвид
Опубликован проект постановления парламента об объявлении в Молдове режима чрезвычайного положения.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В Молдове на период ЧП может быть установлен особый режим закупки газа, ограничено потребление энергоресурсов, а также установлен дополнительный механизм координации работы средств массовой информации. Такими полномочиями предполагается наделить Чрезвычайную комиссию на время чрезвычайного положения.
Согласно проекту постановления парламента об объявлении ЧП, предложенного правительством, Чрезвычайная комиссия сможет принимать следующие решения:
1.Установить особый режим закупки природного газа в срочном режиме;
2.Выделить финансовые средства для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа;
3.Принимать срочные решения для обеспечения газоснабжения, в том числе в отступление от нормативных положений;
4.Принимать при необходимости решения о рационализации потребления природного газа и других энергоресурсов;
5.Принимать решения, позволяющие поставщикам и дистрибьюторам закупать, транспортировать и распределять природный газ на всей территории страны;
6.Координировать деятельность средств массовой информации в отношении информирования населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, исключительных мерах, принятых для предотвращения опасности и ликвидации последствий сложившейся ситуации; ознакомления населения с правилами поведения во время чрезвычайного положения; введения особых правил использования средств телекоммуникации;
7.Создавать срочные инструменты для сбора платежей с потребителей использованного природного газа;
8.Выполнять другие необходимые действия для предотвращения, уменьшения и ликвидации последствий дефицита природного газа, вызвавшего чрезвычайное положение.
Режим ЧП, отметим, предполагается ввести на 30 дней. Заседание парламента, на котором рассмотрят проект, назначено на 13.00, 22 октября.
По мнению бывшего советника президента Майи Санду в области энергетики Серджиу Тофилата, введение ЧП позволит молдавским властям зарезервировать газопроводы и закупать газ в других странах, а также при снижении давления в сетях отключать газ для предприятий.
По мнению бывшего советника президента Майи Санду в области энергетики Серджиу Тофилата, введение ЧП позволит молдавским властям зарезервировать газопроводы и закупать газ в других странах, а также при снижении давления в сетях отключать газ для предприятий.
Ситуация с газом в Молдове
Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
13 октября в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.