https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html

Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове

Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове

Какими полномочиями предполагается наделить Чрезвычайную комиссию на время чрезвычайного положения?

2021-10-22T12:33+0300

2021-10-22T12:33+0300

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правительство

чп

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В Молдове на период ЧП может быть установлен особый режим закупки газа, ограничено потребление энергоресурсов, а также установлен дополнительный механизм координации работы средств массовой информации. Такими полномочиями предполагается наделить Чрезвычайную комиссию на время чрезвычайного положения.Согласно проекту постановления парламента об объявлении ЧП, предложенного правительством, Чрезвычайная комиссия сможет принимать следующие решения:Режим ЧП, отметим, предполагается ввести на 30 дней. Заседание парламента, на котором рассмотрят проект, назначено на 13.00, 22 октября.По мнению бывшего советника президента Майи Санду в области энергетики Серджиу Тофилата, введение ЧП позволит молдавским властям зарезервировать газопроводы и закупать газ в других странах, а также при снижении давления в сетях отключать газ для предприятий.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.13 октября в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-chrezvychaynoe-polozhenie-45783163.html

https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-vvedenie-chp-45785708.html

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