https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html

Россию опять обвиняют: в Кишиневе заявили про "обмен суверенитета на газ"

Россию опять обвиняют: в Кишиневе заявили про "обмен суверенитета на газ"

Депутат PAS заявил, что высокие цены на газ - это манипулирование со стороны России

2021-10-22T22:04+0300

2021-10-22T22:04+0300

2021-10-22T22:04+0300

экономика

газ

обвинения

pas

кишинев

россия

суверенитет

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В Кишиневе снова раздаются заявления о "газовом шантаже" со стороны России. Прежде интонации были драматическими, но теперь зазвучали и героические ноты.Действительно ли в России выдвигают Молдове политические требования, как о том говорят депутаты PAS? Об этом на брифинге в пятницу журналисты спросили премьер-министра Наталью Гаврилицу.Хочется понять — откуда все это взяли депутаты PAS, а также приближенные к правящей партии НПО и эксперты. Кто им сказал, что в Москве "выдвигают политические требования" и меняют "газ на суверенитет"?Возможно, они обладают какой-нибудь инсайдерской информацией от членов правительства? Но нет. Ничего подобного не говорят ни премьер Гаврилица, ни вице-премьеры Спыну и Кульминский, что ведут переговоры в Москве. На брифингах они сообщают о трудностях на переговорах, но исключительно по уже известным проблемам — исторические долги и Третий энергетический пакет.Непонятно, зачем правящая партия транслирует в пространство вымыслы про "обмен суверенитета на газ", причем прямо во время переговоров. Что это, попытка дискредитировать правительство, внутренние интриги в PAS вокруг кабинета министров?Причем звучат эти заявления в момент, когда на переговорах обозначился прогресс. "Мы продолжаем переговоры с "Газпромом", идет поиск долгосрочного решения в коммерческих интересах обеих стран. Переговоры сдвинулись с места, но окончательного решения пока нет. Нет и уверенности, что мы сможем его достичь", — заявила на брифинге Наталья Гаврилица.На самом деле, озаботиться судьбой нового контракта с "Газпромом" властям Молдовы надо было еще летом, а то и весной.Например, к середине лета президент, премьер и спикер уже могли бы уверенно освоить полеты в Москву. В белокаменной они встречались бы с разными важными, нужными и интересными в смысле газового контракта людьми. (Вместо того, чтобы разъезжать по столицам ЕС с визитами, принимать поздравления, распивать чай в уютных рекреакционных зонах и произносить с трибун одни и те же речи — про юстицию, коррупцию и что-то еще, европейски-абстрактное).Затем в Молдове должны были пройти расширенные заседания с расстановкой приоритетов и формулированием задач — с участием президента, премьера, спикера парламента, профильных министерств и "Молдовагаза". И да, это тоже надо было делать летом. Никакого отпуска, все занимаются проблемой газа, а не хватаются за чемоданы и не летят ни в какие Турции и Египты, жалуясь друг другу, как они утомились от напряженных занятий европейской интеграцией.В Кишиневе вслед за этим должны были создать межведомственную комиссию и определить состав делегации переговорщиков — экспертов и госчиновников. Переговорщики занимаются челночной дипломатией и оккупируют авиарейсы "Кишинев-Москва-Кишинев". Достигается хотя бы временный компромисс по теме исторических долгов и Третьему энергетическому паркету — вплоть до того, что дискуссии могли бы и перенести. У нас у всех пандемия COVID-19, в конце концов.Судя по тому, как все это выглядело в прошлые годы, к концу августа переговоры уже вступили бы в заключительную фазу. В сентябре договор уже бы подписали. "Молдовагаз" успел бы законтрактовать столько газа, сколько необходимо — ведь новый договор уже вступил бы в силу с 1 октября.Газ поступал бы в полном объеме, по новым, но не запредельным ценам. Все выдыхают и готовятся праздновать Новый год. Так могло быть.Но нет. Ничего подобного не произошло. По одной-единственной причине: президент Молдовы Майя Санду дала понять, что все это не нужно.Что заставило главу государства выбрать такую позицию, что (и кто) удерживает ее от контактов с Москвой — это несколько иная тема. Сейчас важно зафиксировать факт: ни в какие переговоры с Россией по вопросам поставки газа Майя Санду вступать не собиралась ни весной, ни летом, и похоже, что вообще никогда. И создается впечатление, что эта фобия, необъяснимая с прагматической точки зрения, — следствие четкого политического курса, которого придерживается глава государства.В итоге президент, правительство и парламент Молдовы пошли по собственному, уникальному пути. Началась хаотическая беготня, ввод "режима тревоги" и ЧП в области энергетики. А параллельно политики занялись поиском виноватых, обвинениями прежних правительств в том, что они "не решили проблему долгов", а также обвинением России в "газовом шантаже".Нынешний газовый и энергетический кризис — по всем признакам, рукотворный, но творили его как раз в Кишиневе. Именно это называется "создать проблему, чтобы ее героически преодолевать", а также "выстрелить себе в ногу" и "наступить на грабли". Нет, правда — классический же случай.Кстати, занятно, что после всего этого вице-спикер от PAS Михай Попшой призвал всех "встать плечом к плечу"."Я призываю парламентскую и внепарламентскую оппозицию не политизировать трудную ситуацию, в которой мы находимся. Я призываю всех встать плечом к плечу и помочь правительству выйти из сложной ситуации", — сказал Попшой на заседании парламента."Плечом к плечу" — то есть, правящая партия хочет, чтобы ручкой граблей, на которые она старательно и с энтузиазмом наступила, прилетело не только власти, но и всем остальным. Как это должно помочь жителям Молдовы получать газ подешевле — решительно неизвестно.

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https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-gazprom-gaz-45796897.html

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html

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газ, обвинения, pas, кишинев, россия, суверенитет