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Самый точный прогноз погоды: продолжаются теплые дни
Самый точный прогноз погоды: продолжаются теплые дни
Прогноз погоды в Молдове на 22 23 и 24 октября Gismeteo
2021-10-22T07:00+0300
2021-10-22T07:00+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 октября: ночью – от +8 до +10, днем – от +18 до +20 градусов.Такая же погода ожидается 23 октября, без осадков. С 24 октября в стране заметно похолодает – днем ожидается до +14, а 25 октября воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. Начиная с 26 октября в стране начнет теплеть. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день, 22 октября, почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: продолжаются теплые дни

07:00 22.10.2021
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Огарь в пруду в парке Красная Пресня в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 октября: ночью – от +8 до +10, днем – от +18 до +20 градусов.
Такая же погода ожидается 23 октября, без осадков. С 24 октября в стране заметно похолодает – днем ожидается до +14, а 25 октября воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. Начиная с 26 октября в стране начнет теплеть.
На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день, 22 октября, почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.
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