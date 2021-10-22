https://ru.sputnik.md/20211022/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-prodolzhayutsya-teplye-dni-45775547.html

Самый точный прогноз погоды: продолжаются теплые дни

Самый точный прогноз погоды: продолжаются теплые дни

Прогноз погоды в Молдове на 22 23 и 24 октября Gismeteo

2021-10-22T07:00+0300

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2021-10-22T07:00+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 октября: ночью – от +8 до +10, днем – от +18 до +20 градусов.Такая же погода ожидается 23 октября, без осадков. С 24 октября в стране заметно похолодает – днем ожидается до +14, а 25 октября воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. Начиная с 26 октября в стране начнет теплеть. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день, 22 октября, почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды