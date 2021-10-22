https://ru.sputnik.md/20211022/sovetnik-prezidenta-gazprom-45795314.html

Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"

Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"

ЧП в стране уполномочит Чрезвычайную комиссию предпринимать меры для решения газового кризиса.

2021-10-22T14:00+0300

2021-10-22T14:00+0300

2021-10-22T14:00+0300

в молдове

общество

серджиу тофилат

чрезвычайное положение

поставки газа

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Бывший советник президента Серджиу Тофилат прокомментировал намерение властей ввести в стране чрезвычайное положение.В пятницу правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в кабмине, ЧП вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе."Это необходимая мера, чтобы мы могли покупать газ из других источников. Пока мы усиливаем позиции для переговоров с "Газпромом", - написал Тофилат на своей странице в Facebook. Тофилат полагает, что ЧП – это административная процедура и она нужна в связи с тем, что "Газпром" ограничил поставляемые объемы газа в Молдову. Тофилат отметил, ЧП позволяет ввести оперативное управление со стороны Чрезвычайной комиссии и производить закупку газа у других стран государственным предприятием Energocom.В случае экстренных мер, подчеркнул экс-советник президента, может быть применена процедура приостановки подачи газа производственным предприятиям.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-glava-moldovagaz-45792201.html

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в молдове, серджиу тофилат, чрезвычайное положение, поставки газа