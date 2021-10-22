Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211022/sovetnik-prezidenta-gazprom-45795314.html
Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"
Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"
ЧП в стране уполномочит Чрезвычайную комиссию предпринимать меры для решения газового кризиса.
2021-10-22T14:00+0300
2021-10-22T14:00+0300
в молдове
общество
серджиу тофилат
чрезвычайное положение
поставки газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75c3c1b11187328e635822eca1f4c5a6.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Бывший советник президента Серджиу Тофилат прокомментировал намерение властей ввести в стране чрезвычайное положение.В пятницу правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в кабмине, ЧП вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе."Это необходимая мера, чтобы мы могли покупать газ из других источников. Пока мы усиливаем позиции для переговоров с "Газпромом", - написал Тофилат на своей странице в Facebook. Тофилат полагает, что ЧП – это административная процедура и она нужна в связи с тем, что "Газпром" ограничил поставляемые объемы газа в Молдову. Тофилат отметил, ЧП позволяет ввести оперативное управление со стороны Чрезвычайной комиссии и производить закупку газа у других стран государственным предприятием Energocom.В случае экстренных мер, подчеркнул экс-советник президента, может быть применена процедура приостановки подачи газа производственным предприятиям.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-glava-moldovagaz-45792201.html
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b2c3eb9fd028cf7741e56f047d3ac8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, серджиу тофилат, чрезвычайное положение, поставки газа

Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"

14:00 22.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Режим ЧП в стране уполномочит Чрезвычайную комиссию предпринимать меры для решения газового кризиса.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Бывший советник президента Серджиу Тофилат прокомментировал намерение властей ввести в стране чрезвычайное положение.
В пятницу правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в кабмине, ЧП вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.
"Это необходимая мера, чтобы мы могли покупать газ из других источников. Пока мы усиливаем позиции для переговоров с "Газпромом", - написал Тофилат на своей странице в Facebook.
Тофилат полагает, что ЧП – это административная процедура и она нужна в связи с тем, что "Газпром" ограничил поставляемые объемы газа в Молдову.
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Общество
Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"
12:48
Тофилат отметил, ЧП позволяет ввести оперативное управление со стороны Чрезвычайной комиссии и производить закупку газа у других стран государственным предприятием Energocom.
В случае экстренных мер, подчеркнул экс-советник президента, может быть применена процедура приостановки подачи газа производственным предприятиям.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове
12:33
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:24Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
14:00Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"
13:39Нагачевский раскритиковал ввод чрезвычайного положения в Молдове
13:33Премьер Молдовы: "Газпром" заверил, что увеличит объемы поставляемого газа
12:59В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
12:48Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"
12:33Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове
12:16Эксперты – об идее Путина о создании реестра угроз и "смерти ООН"
11:44В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра
11:09Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса
10:58Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:55Депутат и эксперт прокомментировали слова Путина об умеренном консерватизме
10:36В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
10:13Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
09:26Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги
08:41В Молдове объявят чрезвычайное положение в энергетике
08:40Глава МИДЕИ Молдовы встретился с руководством "Нафтогаза" в Киеве
08:30Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое
08:00Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи
07:30Эксперты: что снизит конкурентоспособность молдавских фруктов на рынке России