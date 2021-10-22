https://ru.sputnik.md/20211022/tauber-kandidat-mery-belts-partii-shor-45805401.html
Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"
Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"
Еще одна партия выдвинула своего кандидата на пост примара Бельц.
2021-10-22T17:05+0300
2021-10-22T17:05+0300
2021-10-22T17:11+0300
в молдове
общество
молдова
марина таубер
кандидат
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партия шора
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Депутат фракции "Шор" Марина Таубер зарегистрировала свою кандидатуру в качестве кандидат на пост мэра Бельц. Таубер подала документы для регистрации в местный избирательный совет. Местные выборы в Бельцах пройдут 21 ноября, как и еще в нескольких населенных пунктах. Для участия в выборах в Бельцах уже зарегистрированы шесть кандидатов в мэры. Среди них экс-депутат ПСРМ Александр Нестеровский, вице-мэр Бельц Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Малкоч.Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-mestnye-vybory-moldova-45798684.html
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в молдове, молдова, марина таубер, кандидат, мэр, партия, партия шора
Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"
17:05 22.10.2021 (обновлено: 17:11 22.10.2021)
Еще одна партия выдвинула своего кандидата на пост примара Бельц.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Депутат фракции "Шор" Марина Таубер зарегистрировала свою кандидатуру в качестве кандидат на пост мэра Бельц. Таубер подала документы для регистрации в местный избирательный совет.
Местные выборы в Бельцах пройдут 21 ноября, как и еще в нескольких населенных пунктах.
Для участия в выборах в Бельцах уже зарегистрированы шесть кандидатов в мэры. Среди них экс-депутат ПСРМ Александр Нестеровский, вице-мэр Бельц Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Малкоч.
Местные выборы в Молдове
Местные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
коммуне Князевка Леовского района.