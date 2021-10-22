https://ru.sputnik.md/20211022/tauber-kandidat-mery-belts-partii-shor-45805401.html

Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"

Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"

Еще одна партия выдвинула своего кандидата на пост примара Бельц.

2021-10-22T17:05+0300

2021-10-22T17:05+0300

2021-10-22T17:11+0300

в молдове

общество

молдова

марина таубер

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мэр

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партия шора

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Депутат фракции "Шор" Марина Таубер зарегистрировала свою кандидатуру в качестве кандидат на пост мэра Бельц. Таубер подала документы для регистрации в местный избирательный совет. Местные выборы в Бельцах пройдут 21 ноября, как и еще в нескольких населенных пунктах. Для участия в выборах в Бельцах уже зарегистрированы шесть кандидатов в мэры. Среди них экс-депутат ПСРМ Александр Нестеровский, вице-мэр Бельц Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Малкоч.Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-mestnye-vybory-moldova-45798684.html

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