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https://ru.sputnik.md/20211022/tauber-kandidat-mery-belts-partii-shor-45805401.html
Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"
Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"
Еще одна партия выдвинула своего кандидата на пост примара Бельц.
2021-10-22T17:05+0300
2021-10-22T17:11+0300
в молдове
общество
молдова
марина таубер
кандидат
мэр
партия
партия шора
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Депутат фракции "Шор" Марина Таубер зарегистрировала свою кандидатуру в качестве кандидат на пост мэра Бельц. Таубер подала документы для регистрации в местный избирательный совет. Местные выборы в Бельцах пройдут 21 ноября, как и еще в нескольких населенных пунктах. Для участия в выборах в Бельцах уже зарегистрированы шесть кандидатов в мэры. Среди них экс-депутат ПСРМ Александр Нестеровский, вице-мэр Бельц Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Малкоч.Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, марина таубер, кандидат, мэр, партия, партия шора

Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"

17:05 22.10.2021 (обновлено: 17:11 22.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Еще одна партия выдвинула своего кандидата на пост примара Бельц.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Депутат фракции "Шор" Марина Таубер зарегистрировала свою кандидатуру в качестве кандидат на пост мэра Бельц. Таубер подала документы для регистрации в местный избирательный совет.
Местные выборы в Бельцах пройдут 21 ноября, как и еще в нескольких населенных пунктах.
Для участия в выборах в Бельцах уже зарегистрированы шесть кандидатов в мэры. Среди них экс-депутат ПСРМ Александр Нестеровский, вице-мэр Бельц Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Малкоч.
Выборы президента Молдовы голосование - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Общество
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
14:24

Местные выборы в Молдове

Местные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
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