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Угольный ажиотаж: в Гагаузии втрое выросли объемы продаж населению
Угольный ажиотаж: в Гагаузии втрое выросли объемы продаж населению
Энергетический кризис и ожидаемое подорожание природного газа спровоцировали среди населения Гагаузии огромный спрос на уголь.
2021-10-22T19:00+0300
2021-10-22T19:00+0300
общество
объем
гагаузия
население
продажи
уголь
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КОМРАТ, 22 окт - Sputnik, Максим Топал. Энергетический кризис и ожидаемое подорожание природного газа спровоцировали среди населения Гагаузии огромный спрос на каменный уголь. Даже при возросшей цене на некоторых торговых складах полугодовые запасы "черного золота" разлетаются буквально за неделю.Как рассказали журналистам в одном из крупных магазинов Комрата, цена на уголь выросла на 30-40%. Несмотря на это, "уголь продается хорошо, спрос на него вырос в несколько раз"."Мы даже не успеваем его фасовать. Люди раскупают его очень быстро. Только за последнюю неделю продалось около 60 тонн угля. В прошлом году таких продаж однозначно не было", - говорит кассир-оператор Татьяна Сакалы.Она отметила, что продажи угля в этом году выросли втрое.На фоне новостей о неминуемом росте цен на голубое топливо многие жители решаются на альтернативные способы отопления. Те же, у кого нет печей на твердом топливе, вступают в зиму с нескрываемой тревогой.После подорожания тонна угля в настоящее время стоит около пяти тысяч леев. А за один складометр дров в среднем придется выложить 800 леев.
https://ru.sputnik.md/20211019/mazut-gaz-kotelnye-gagauzia-perehod-drugoe-toplivo-45709489.html
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объем, гагаузия, население, продажи, уголь

Угольный ажиотаж: в Гагаузии втрое выросли объемы продаж населению

19:00 22.10.2021
© Sputnik / Maxim TopalУголь
Уголь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Граждане запасаются альтернативными источниками энергии для обогрева своих домов зимой.
КОМРАТ, 22 окт - Sputnik, Максим Топал. Энергетический кризис и ожидаемое подорожание природного газа спровоцировали среди населения Гагаузии огромный спрос на каменный уголь. Даже при возросшей цене на некоторых торговых складах полугодовые запасы "черного золота" разлетаются буквально за неделю.
Как рассказали журналистам в одном из крупных магазинов Комрата, цена на уголь выросла на 30-40%. Несмотря на это, "уголь продается хорошо, спрос на него вырос в несколько раз".
"Мы даже не успеваем его фасовать. Люди раскупают его очень быстро. Только за последнюю неделю продалось около 60 тонн угля. В прошлом году таких продаж однозначно не было", - говорит кассир-оператор Татьяна Сакалы.
Она отметила, что продажи угля в этом году выросли втрое.
На фоне новостей о неминуемом росте цен на голубое топливо многие жители решаются на альтернативные способы отопления. Те же, у кого нет печей на твердом топливе, вступают в зиму с нескрываемой тревогой.
Помещения муниципального предприятия Теплосети и Котельные Комрат - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Общество
"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
19 октября, 18:08
После подорожания тонна угля в настоящее время стоит около пяти тысяч леев. А за один складометр дров в среднем придется выложить 800 леев.
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