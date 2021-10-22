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Украина одолжит Молдове газ
Украина одолжит Молдове газ
Украина одолжит Молдове газ для преодоления энергетического кризиса в стране
2021-10-22T20:12+0300
2021-10-22T20:17+0300
украина
молдова
газ
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Молдавские власти обратились за помощью к Украине в связи с энергетическим кризисом, с которым столкнулась Молдова, передает РИА Новости.Украина согласна предоставить Молдове природный газ на условиях возврата, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов."Премьер Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы с просьбой о помощи (поделиться - прим. ред.) определенным объемом газа для того, чтобы избежать сложной ситуации, которая сложилась в Молдове", - заявил Данилов.По словам Данилова, было принято решение о поручении кабинету министров Украины рассмотреть этот вопрос, а также определить объем возможной помощи для Молдовы."Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдова потом нам этот газ вернула", - сказал Данилов.Он заявил, что Киев заинтересован, чтобы Молдова была с газом, так как страны объединены единой энергосистемой и на Украине "есть определенная территория, которая получает питание из Молдовы".ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html
https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-ne-smog-rezultaty-vizita-poland-gaz-45742461.html
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украина, молдова, газ

Украина одолжит Молдове газ

20:12 22.10.2021 (обновлено: 20:17 22.10.2021)
© Sputnik / СтрингерКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Стрингер
Украинская сторона оказалась заинтересована в решении газового кризиса в Молдове и согласилась оказать помощь.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Молдавские власти обратились за помощью к Украине в связи с энергетическим кризисом, с которым столкнулась Молдова, передает РИА Новости.
Украина согласна предоставить Молдове природный газ на условиях возврата, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Премьер Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы с просьбой о помощи (поделиться - прим. ред.) определенным объемом газа для того, чтобы избежать сложной ситуации, которая сложилась в Молдове", - заявил Данилов.
По словам Данилова, было принято решение о поручении кабинету министров Украины рассмотреть этот вопрос, а также определить объем возможной помощи для Молдовы.
"Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдова потом нам этот газ вернула", - сказал Данилов.
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Он заявил, что Киев заинтересован, чтобы Молдова была с газом, так как страны объединены единой энергосистемой и на Украине "есть определенная территория, которая получает питание из Молдовы".

ЧП в Молдове

В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны.
ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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20 октября, 18:13
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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