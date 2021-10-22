https://ru.sputnik.md/20211022/vesternizatsia-moldova-stambulskaya-konventsiya-45769588.html

Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое

Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое

Мнение экспертов о том, несет ли Стамбульская конвенция какую-то угрозу обществу и с чем связаны столь разные мнения по ее поводу.

2021-10-22T08:30+0300

2021-10-22T08:30+0300

2021-10-22T11:33+0300

радио

церковь

пол

гендерное равенство

конвенция

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На днях президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). До этого, 14 октября, конвенцию ратифицировали в парламенте Молдовы.Вместе с тем часть общества негативно восприняла эту новость: Митрополия Молдовы выражает озабоченность по поводу ратификации конвенции, авторы обращения называют одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции понятие "гендер". Согласно ст. 3, лит. c конвенции, "гендер" означает социально сконструированные роли, модели поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин.Несет ли данный документ какую-то угрозу обществу и с чем связаны столь разные мнения по его поводу, расскажут эксперты – настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева протоиерей Николай Флоринский, глава Совета по недискриминации Ян Фельдман, директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов и российский социолог, ведущий аналитик департамента исследований ВЦИОМ Мария Макушева.

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2021

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церковь, пол, гендерное равенство, конвенция, видео