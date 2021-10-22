https://ru.sputnik.md/20211022/vesternizatsia-moldova-stambulskaya-konventsiya-45769588.html
Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое
Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое
Мнение экспертов о том, несет ли Стамбульская конвенция какую-то угрозу обществу и с чем связаны столь разные мнения по ее поводу.
2021-10-22T08:30+0300
2021-10-22T08:30+0300
2021-10-22T11:33+0300
радио
церковь
пол
гендерное равенство
конвенция
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На днях президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). До этого, 14 октября, конвенцию ратифицировали в парламенте Молдовы.Вместе с тем часть общества негативно восприняла эту новость: Митрополия Молдовы выражает озабоченность по поводу ратификации конвенции, авторы обращения называют одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции понятие "гендер". Согласно ст. 3, лит. c конвенции, "гендер" означает социально сконструированные роли, модели поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин.Несет ли данный документ какую-то угрозу обществу и с чем связаны столь разные мнения по его поводу, расскажут эксперты – настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева протоиерей Николай Флоринский, глава Совета по недискриминации Ян Фельдман, директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов и российский социолог, ведущий аналитик департамента исследований ВЦИОМ Мария Макушева.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
церковь, пол, гендерное равенство, конвенция, видео
Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое
08:30 22.10.2021 (обновлено: 11:33 22.10.2021)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, почему документ о предотвращении насилия в отношении женщин негативно воспринят частью молдавского общества.
На днях президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). До этого, 14 октября, конвенцию ратифицировали в парламенте Молдовы.
"Молдова становится 35-м государством-членом Совета Европы (из 47), ратифицировавшим этот документ, также известный как Стамбульская конвенция", – говорится в сообщении на сайте администрации президента.
Вместе с тем часть общества негативно восприняла эту новость: Митрополия Молдовы выражает озабоченность по поводу ратификации конвенции, авторы обращения называют одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции понятие "гендер". Согласно ст. 3, лит. c конвенции, "гендер" означает социально сконструированные роли, модели поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин.
Несет ли данный документ какую-то угрозу обществу и с чем связаны столь разные мнения по его поводу, расскажут эксперты – настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева протоиерей Николай Флоринский, глава Совета по недискриминации Ян Фельдман, директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов и российский социолог, ведущий аналитик департамента исследований ВЦИОМ Мария Макушева.