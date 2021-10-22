https://ru.sputnik.md/20211022/voz-dannye-miokardit-vaktsina-moderna-45805881.html
ВОЗ изучит данные о возникновении миокардита от вакцины Moderna
ВОЗ изучит данные о возникновении миокардита от вакцины Moderna
Швеция и Дания обратились к ВОЗ для изучения данных о связи между вакцинацией препаратом Moderna и миокардитом
2021-10-22T19:55+0300
2021-10-22T19:55+0300
2021-10-22T19:55+0300
коронавирус
данные
воз
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Швеция и Дания обратились к ВОЗ для изучения данных о возможной связи между вакцинацией от коронавируса препаратом Moderna и возникновением такого побочного эффекта, как миокардит, передает РИА Новости.Ранее Дания, Швеция, а также Финляндия прекратили иммунизацию лиц младше 30 лет препаратом Moderna после информации о возможных побочных эффектах, таких, как миокардит или перикардит."В ВОЗ есть глобальная консультативная группа по безопасности вакцин, которая собирается регулярно, и в настоящее время она оценивает это решение Швеции и Дании прекратить вакцинацию вакциной Moderna", - сказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.Она также добавила, что возникновение миокардита - крайне редкий побочный эффект, который возникает у молодых людей в основном в возрасте 18-24 лет после вакцинации препаратами Moderna или Pfizer/Biotech."Миокардит, как было замечено, очень доброкачественный, некоторых людей действительно приходится госпитализировать, но у нас нет никаких смертей, связанных с ним", - заявила Симао, добавив, что польза от вакцины по-прежнему перевешивает риски.Представитель ВОЗ также сказала, что в ближайшие дни консультативная группа ВОЗ по безопасности вакцин опубликует заявление по указанной ситуации.
https://ru.sputnik.md/20210907/preparat-koronavirus-44550842.html
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данные, воз, вакцинация
ВОЗ изучит данные о возникновении миокардита от вакцины Moderna
Представители ВОЗ утверждают, что польза от вакцинации превышает все возможные риски.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik.
Швеция и Дания обратились к ВОЗ для изучения данных о возможной связи между вакцинацией от коронавируса препаратом Moderna и возникновением такого побочного эффекта, как миокардит, передает РИА Новости
.
Ранее Дания, Швеция, а также Финляндия прекратили иммунизацию лиц младше 30 лет препаратом Moderna после информации о возможных побочных эффектах, таких, как миокардит или перикардит.
"В ВОЗ есть глобальная консультативная группа по безопасности вакцин, которая собирается регулярно, и в настоящее время она оценивает это решение Швеции и Дании прекратить вакцинацию вакциной Moderna", - сказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
Она также добавила, что возникновение миокардита - крайне редкий побочный эффект, который возникает у молодых людей в основном в возрасте 18-24 лет после вакцинации препаратами Moderna или Pfizer/Biotech.
"Миокардит, как было замечено, очень доброкачественный, некоторых людей действительно приходится госпитализировать, но у нас нет никаких смертей, связанных с ним", - заявила Симао, добавив, что польза от вакцины по-прежнему перевешивает риски.
Представитель ВОЗ также сказала, что в ближайшие дни консультативная группа ВОЗ по безопасности вакцин опубликует заявление по указанной ситуации.