https://ru.sputnik.md/20211023/gazprome-kontrakt-moldova-prodlenie-dolg-45838055.html

В "Газпроме" готовы продлить контракт с Молдовой: условие – выплатить долг

В "Газпроме" готовы продлить контракт с Молдовой: условие – выплатить долг

Официальный представитель "Газпрома" объяснил, почему Молдова до сих пор не смогла продлить контракт на поставку газа в страну.

2021-10-23T17:20+0300

2021-10-23T17:20+0300

2021-10-23T17:27+0300

экономика

молдова

долг

россия

контракт

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45655650_0:54:3107:1802_1920x0_80_0_0_0f25000ada06cf2d0488b077540fc451.jpg

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, которого цитирует РИА Новости.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время молдавские власти неоднократно заявляли о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.Куприянов объяснил, что у Молдовы скопился долг за уже поставленный газ."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", – сказал Куприянов.При этом он обратил внимание на то, что ПАО "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.Однако, по его словам, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".По его словам, у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдовагаз", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", – подчеркнул он.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211023/spynu-peregovory-gazprom-novyy-raund-45828013.html

https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html

https://ru.sputnik.md/20211023/ukraine-obem-gaza-moldova-vozvrat-45831370.html

молдова

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, долг, россия, контракт, газпром