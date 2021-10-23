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Камушки и черепки чудака из Бессарабии
Камушки и черепки чудака из Бессарабии
Много ли вы знаете молдавских археологов? В подкасте "Знай наших!" – история первого молдавского археолога.
2021-10-23T21:00+0300
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Камушки и черепки чудака из Бессарабии
Камушки и черепки чудака из Бессарабии
Дворяне Бессарабии называли Ивана Суручана чудаком и безумцем. Высший свет не понимал человека, который не ездит в клубы, не играет в карты и не охотится, а вместо этого тратит все наследство на "какие-то камушки и черепки".В Кишиневе археолог Суручан создал "Музей Древностей Понта Скифского". При музее была библиотека, которой по числу книг и значимости не было равных на всем юге России.Он был ученым, страстным ценителем древностей и исследователем археологических памятников не только Бессарабии, но и всего Северного Причерноморья.
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подкасты, знай наших!, аудио, бессарабия

Камушки и черепки чудака из Бессарабии

21:00 23.10.2021
Радио
Камушки и черепки чудака из Бессарабии
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Много ли вы знаете молдавских археологов? В подкасте "Знай наших!" вы услышите историю первого молдавского археолога, который оказался незаслуженно забыт.
Дворяне Бессарабии называли Ивана Суручана чудаком и безумцем. Высший свет не понимал человека, который не ездит в клубы, не играет в карты и не охотится, а вместо этого тратит все наследство на "какие-то камушки и черепки".
В Кишиневе археолог Суручан создал "Музей Древностей Понта Скифского". При музее была библиотека, которой по числу книг и значимости не было равных на всем юге России.
Он был ученым, страстным ценителем древностей и исследователем археологических памятников не только Бессарабии, но и всего Северного Причерноморья.
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