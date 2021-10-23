https://ru.sputnik.md/20211023/kishinev-23-oktyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45826356.html

Где в Кишиневе 23 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 23 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00.

2021-10-23T09:56+0300

2021-10-23T09:56+0300

2021-10-23T09:56+0300

кишинев

вакцинация

коронавирус

мобильный пункт

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 23 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин у "Афганского парка".В автобусе можно будет вакцинироваться на улице Армянской, у входа на Центральный рынок.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 24 октябряТроллейбус разместится в секторе Центр, на перекрестке Хынчештского шоссе с улицей Академической, у минимаркета Fidesco.Автобус останется на улице Армянской, у входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19. В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.

https://ru.sputnik.md/20211021/minzdrav-moldovy-peregovory-sputnik-v-45764962.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, вакцинация, мобильный пункт