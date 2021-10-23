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Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды
18:27 23.10.2021 (обновлено: 18:40 23.10.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Столичные власти обещают расселить всех нуждающихся жильцов дома, где произошел пожар.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Муниципальные власти подготовили около 90 мест для временного расселения жильцов дома по улице Пеливан, 17/3, где в субботу произошел пожар. Об этом заявил Sputnik прибывший на место пожара претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.
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О количестве пострадавших квартир и жильцов, нуждающихся в расселении, пока не сообщается.
"В этой мансарде 20 квартир. Ниже на каждом этаже тоже. Мы определили около 90 мест для временного размещения жильцов. Сейчас начинаем составлять списки, чтобы люди могли заселиться уже сегодня”, – сообщил Брынзанюк.
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Людей могут расселить в трех местах: в общежитии профтехучилища на улице Крянгэ, общежитии педагогического университета имени И. Крянгэ и гостинице "Заря".
В свою очередь, примар Кишинева Ион Чебан написал в Telegram, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется для поиска жилья нуждающимся семьям, оставшимся без крыши над головой после пожара на улице Пеливан.
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
© Sputnik / Evghenii Panasenco
"Ущерб будет оценен специалистами, мы созовем заседание Мунсовета, чтобы решить эту проблему. Сейчас мобилизованы все ответственные лица в претуре и примэрии. К сожалению, стены мансард, разрешенных ранее, имеют ширину в несколько сантиметров, что является пределом безопасности", – написал Чебан.
По словам столичного градоначальника, "никто не понес ответственность за предыдущие нарушения, выявленные при других случаях пожаров в мансардах".
Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы произошел в субботу днем. Загорелась мансарда в жилом доме по улице Пеливан. На месте работали 11 пожарных расчетов. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов.