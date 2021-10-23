https://ru.sputnik.md/20211023/kishinev-rasselenie-zhiltse-sgorevshaya-mansarda-45839094.html

Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды

Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды

Примар Кишинева заявил, что комиссия по ЧС соберется для поиска жилья семьям, оставшихся без крыши над головой после пожара.

2021-10-23T18:27+0300

2021-10-23T18:27+0300

2021-10-23T18:40+0300

кишинев

буюканы

пожар

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жильцы

мансарда

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Муниципальные власти подготовили около 90 мест для временного расселения жильцов дома по улице Пеливан, 17/3, где в субботу произошел пожар. Об этом заявил Sputnik прибывший на место пожара претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.О количестве пострадавших квартир и жильцов, нуждающихся в расселении, пока не сообщается.Людей могут расселить в трех местах: в общежитии профтехучилища на улице Крянгэ, общежитии педагогического университета имени И. Крянгэ и гостинице "Заря".В свою очередь, примар Кишинева Ион Чебан написал в Telegram, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется для поиска жилья нуждающимся семьям, оставшимся без крыши над головой после пожара на улице Пеливан.По словам столичного градоначальника, "никто не понес ответственность за предыдущие нарушения, выявленные при других случаях пожаров в мансардах".Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы произошел в субботу днем. Загорелась мансарда в жилом доме по улице Пеливан. На месте работали 11 пожарных расчетов. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов.

https://ru.sputnik.md/20211023/samye-krupnye-pozhary-moldova-2016-2021-45835187.html

кишинев

буюканы

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Пожар на мансарде в Кишиневе Пожар на мансарде в Кишиневе 2021-10-23T18:27+0300 true PT0M21S

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, буюканы, пожар, в молдове, жильцы, мансарда