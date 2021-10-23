Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211023/kishinev-rasselenie-zhiltse-sgorevshaya-mansarda-45839094.html
Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды
Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды
Примар Кишинева заявил, что комиссия по ЧС соберется для поиска жилья семьям, оставшихся без крыши над головой после пожара.
2021-10-23T18:27+0300
2021-10-23T18:40+0300
кишинев
буюканы
пожар
новости кишинева
в молдове
жильцы
мансарда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/17/45835108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56b239e9dd607368facbfbec16c5198b.jpg
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Муниципальные власти подготовили около 90 мест для временного расселения жильцов дома по улице Пеливан, 17/3, где в субботу произошел пожар. Об этом заявил Sputnik прибывший на место пожара претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.О количестве пострадавших квартир и жильцов, нуждающихся в расселении, пока не сообщается.Людей могут расселить в трех местах: в общежитии профтехучилища на улице Крянгэ, общежитии педагогического университета имени И. Крянгэ и гостинице "Заря".В свою очередь, примар Кишинева Ион Чебан написал в Telegram, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется для поиска жилья нуждающимся семьям, оставшимся без крыши над головой после пожара на улице Пеливан.По словам столичного градоначальника, "никто не понес ответственность за предыдущие нарушения, выявленные при других случаях пожаров в мансардах".Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы произошел в субботу днем. Загорелась мансарда в жилом доме по улице Пеливан. На месте работали 11 пожарных расчетов. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов.
https://ru.sputnik.md/20211023/samye-krupnye-pozhary-moldova-2016-2021-45835187.html
кишинев
буюканы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Пожар на мансарде в Кишиневе
Пожар на мансарде в Кишиневе
2021-10-23T18:27+0300
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/17/45835108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0415d5b0afe1284fb5b89c889aa922eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, буюканы, пожар, в молдове, жильцы, мансарда

Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды

18:27 23.10.2021 (обновлено: 18:40 23.10.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Столичные власти обещают расселить всех нуждающихся жильцов дома, где произошел пожар.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Муниципальные власти подготовили около 90 мест для временного расселения жильцов дома по улице Пеливан, 17/3, где в субботу произошел пожар. Об этом заявил Sputnik прибывший на место пожара претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.
© Sputnik
О количестве пострадавших квартир и жильцов, нуждающихся в расселении, пока не сообщается.

"В этой мансарде 20 квартир. Ниже на каждом этаже тоже. Мы определили около 90 мест для временного размещения жильцов. Сейчас начинаем составлять списки, чтобы люди могли заселиться уже сегодня”, – сообщил Брынзанюк.

© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Людей могут расселить в трех местах: в общежитии профтехучилища на улице Крянгэ, общежитии педагогического университета имени И. Крянгэ и гостинице "Заря".
В свою очередь, примар Кишинева Ион Чебан написал в Telegram, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется для поиска жилья нуждающимся семьям, оставшимся без крыши над головой после пожара на улице Пеливан.
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
© Sputnik / Evghenii Panasenco

"Ущерб будет оценен специалистами, мы созовем заседание Мунсовета, чтобы решить эту проблему. Сейчас мобилизованы все ответственные лица в претуре и примэрии. К сожалению, стены мансард, разрешенных ранее, имеют ширину в несколько сантиметров, что является пределом безопасности", – написал Чебан.

По словам столичного градоначальника, "никто не понес ответственность за предыдущие нарушения, выявленные при других случаях пожаров в мансардах".
Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы произошел в субботу днем. Загорелась мансарда в жилом доме по улице Пеливан. На месте работали 11 пожарных расчетов. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов.
Молдавские пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Общество
Самые крупные пожары, которые потрясли Молдову в последние годы
16:17
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15Молдову пустят по трубам — что означает для страны провал переговоров с "Газпромом"
18:52В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
18:27Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей в Буюканах мансарды
17:52Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП
17:20В "Газпроме" готовы продлить контракт с Молдовой: условие – выплатить долг
16:39Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки
16:33Мансарда загорелась в Кишиневе – видео
16:17Самые крупные пожары, которые потрясли Молдову в последние годы
15:07Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
14:39Крупный пожар в Кишиневе: на место выехали 11 пожарных расчетов
13:59На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
13:20Процедура закупки стартовала: Турция получит истребители F-16 у США
12:43В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении
12:04Спыну рассказал о ходе переговоров с "Газпромом": хотим новый раунд
11:44Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка
11:07Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась
10:30Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов
09:56Где в Кишиневе 23 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20Обыски и показания: что еще известно о случившемся на съемках с Болдуином
08:41Пока все спали: Гаврилица – о переговорах по газу и ситуация с COVID-19