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Коллапс или развитие: что ждет Молдову при кабмине Гарилицы

Коллапс или развитие: что ждет Молдову при кабмине Гарилицы

Удастся ли правительству Молдовы преодолеть кризис с поставками газа в Молдову и вообще удержать ситуацию в стране под контролем?

2021-10-23T20:00+0300

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наталья гаврилица

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Градус недовольства действиями правительства во главе с Натальей Гаврилицей в обществе постепенно растет, и этому есть ряд резонных объяснений.Во-первых, простых людей волнует постоянный рост цен на продукты первой необходимости и товары широкого потребления. За минувший период цены, к примеру, на овощи взлетели вверх на 20%, наблюдается рост стоимости хлеба, молочных и других продуктов.Автомобилисты и сельхозпроизводители не могут не возмущаться увеличением цен на дизельное топливо и бензин, которые давно уже превысили психологическую отметку.Ну и главный вопрос – не замерзнет ли вся Молдова этой зимой, ведь переговоры по газу застыли на мертвой точке, а чиновники из правительства Гаврилицы пока не сумели доказать, что способны кардинально и надолго решить эту проблему.О том, что ждет граждан нашей республики в ближайшее время, а также о том, удастся ли нынешнему правительству продержаться у власти все четыре года – в беседе с политическим аналитиком Валентином Крыловым.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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