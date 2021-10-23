https://ru.sputnik.md/20211023/kollaps-razvitie-moldova-pravitelistvo-garilitsa-45763800.html
Коллапс или развитие: что ждет Молдову при кабмине Гарилицы
Коллапс или развитие: что ждет Молдову при кабмине Гарилицы
Удастся ли правительству Молдовы преодолеть кризис с поставками газа в Молдову и вообще удержать ситуацию в стране под контролем?
2021-10-23T20:00+0300
2021-10-23T20:00+0300
2021-10-23T20:00+0300
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Градус недовольства действиями правительства во главе с Натальей Гаврилицей в обществе постепенно растет, и этому есть ряд резонных объяснений.Во-первых, простых людей волнует постоянный рост цен на продукты первой необходимости и товары широкого потребления. За минувший период цены, к примеру, на овощи взлетели вверх на 20%, наблюдается рост стоимости хлеба, молочных и других продуктов.Автомобилисты и сельхозпроизводители не могут не возмущаться увеличением цен на дизельное топливо и бензин, которые давно уже превысили психологическую отметку.Ну и главный вопрос – не замерзнет ли вся Молдова этой зимой, ведь переговоры по газу застыли на мертвой точке, а чиновники из правительства Гаврилицы пока не сумели доказать, что способны кардинально и надолго решить эту проблему.О том, что ждет граждан нашей республики в ближайшее время, а также о том, удастся ли нынешнему правительству продержаться у власти все четыре года – в беседе с политическим аналитиком Валентином Крыловым.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, кабмин, видео, в молдове, развитие, коллапс, наталья гаврилица
Коллапс или развитие: что ждет Молдову при кабмине Гарилицы
Удастся ли нынешнему правительству преодолеть кризисную ситуацию с поставками газа в Молдову и вообще удержать ситуацию в стране под контролем? Об этом эксперт рассказал в программе "Экспертиза".
Градус недовольства действиями правительства во главе с Натальей Гаврилицей в обществе постепенно растет, и этому есть ряд резонных объяснений.
Во-первых, простых людей волнует постоянный рост цен на продукты первой необходимости и товары широкого потребления. За минувший период цены, к примеру, на овощи взлетели вверх на 20%, наблюдается рост стоимости хлеба, молочных и других продуктов.
Автомобилисты и сельхозпроизводители не могут не возмущаться увеличением цен на дизельное топливо и бензин, которые давно уже превысили психологическую отметку.
Ну и главный вопрос – не замерзнет ли вся Молдова этой зимой, ведь переговоры по газу застыли на мертвой точке, а чиновники из правительства Гаврилицы пока не сумели доказать, что способны кардинально и надолго решить эту проблему.
О том, что ждет граждан нашей республики в ближайшее время, а также о том, удастся ли нынешнему правительству продержаться у власти все четыре года – в беседе с политическим аналитиком Валентином Крыловым.