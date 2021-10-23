https://ru.sputnik.md/20211023/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45842699.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено новых случаев инфицирования COVID-19.
2021-10-23T21:11+0300
2021-10-23T21:11+0300
2021-10-23T21:11+0300
заболеваемость
заболевшие
коронавирус
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КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1568 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены 11 случаев импорта инфекции: пять — из Италии, по два – из Румынии, Дании и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 327 094.У медработников выявлено 25 случаев заражения: 10 – у врачей, 7 – у медсестер, 8 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 8871 тест.Всего в больницах находится 2719 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 260 (к аппаратам ИВЛ подключены 25).В то же время за сутки выздоровело 1409 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 305 068.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 35 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7459.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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заболеваемость, заболевшие
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1568 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечены 11 случаев импорта инфекции: пять — из Италии, по два – из Румынии, Дании и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 327 094.
У медработников выявлено 25 случаев заражения: 10 – у врачей, 7 – у медсестер, 8 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведен 8871 тест.
Всего в больницах находится 2719 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 260 (к аппаратам ИВЛ подключены 25).
В то же время за сутки выздоровело 1409 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 305 068.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 35 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7459.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.