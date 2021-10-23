https://ru.sputnik.md/20211023/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45842699.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено новых случаев инфицирования COVID-19.

2021-10-23T21:11+0300

2021-10-23T21:11+0300

2021-10-23T21:11+0300

заболеваемость

заболевшие

коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0f/33258804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b12d51208e38eb77d90c9d76130edf5.jpg

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1568 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены 11 случаев импорта инфекции: пять — из Италии, по два – из Румынии, Дании и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 327 094.У медработников выявлено 25 случаев заражения: 10 – у врачей, 7 – у медсестер, 8 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 8871 тест.Всего в больницах находится 2719 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 260 (к аппаратам ИВЛ подключены 25).В то же время за сутки выздоровело 1409 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 305 068.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 35 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7459.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211021/vaktsinatsiya-podrostki-covid-19-zaschita-vzrosloe-naselenie-45771428.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, заболевшие