Общество
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В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
18:52 23.10.2021 (обновлено: 19:10 23.10.2021)
© Sputnik / Олег Минеев/
Памятник русскому генерал-фельдмаршалу, отреставрированный при помощи посольства России, находится в Унгенском районе, на месте его смерти.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В селе Рэдений Векь Унгенского района в субботу состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента выдающемуся российскому государственному деятелю и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому. Мероприятие было приурочено к 230-летию со дня кончины князя.
© SputnikВ Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
© Sputnik
Реставрация памятника стала возможной в результате совместных усилий Славянской правозащитной организации "Вече", посольства России в Молдове и руководства Унгенского района.
© SputnikВ Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
© Sputnik
"В своем выступлении присутствующие на мероприятии российские дипломаты отметили неразрывную связь имени Григория Александровича с молдавской землей, когда он был фактическим руководителем Молдавского княжества в 1790-1791 годах", – говорится в сообщении диппредставительства.
© SputnikВ Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
© Sputnik
В конце последнего десятилетия XVIII века знаменитый российский исторический персонаж Григорий Александрович Потемкин сделал многое для Молдавского княжества.
В частности, был введен облегченный налоговый режим, способствовавший притоку населения в эти земли. Развивалась культурная жизнь: по повелению светлейшего князя вышло в свет первое печатное издание в истории Молдавии - газета на французском языке Сourier de Moldaviа.
Оказывалось покровительство художникам, музыкантам, артистам, лучшие из которых направлялись на учебу за границу. Из местных бояр был сформирован двор, схожий с императорским в Санкт-Петербурге.
Множество молдаван служили не только в действующей русской армии, но и при главном штабе генерал-фельдмаршала. В 1789 году в лоне Русской православной церкви учрежден Молдавский экзархат.
"Отрадно, что и ныне жители Республики Молдова продолжают чтить память о светлейшем русском князе", – заявили в посольстве РФ.
24 сентября 2020, 11:00