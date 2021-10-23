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В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину и открыли к 230-летию смерти князя.
2021-10-23T18:52+0300
2021-10-23T19:10+0300
григорий потемкин
памятник
унгенский район
общество
посольство россии в молдове
россия
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В селе Рэдений Векь Унгенского района в субботу состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента выдающемуся российскому государственному деятелю и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому. Мероприятие было приурочено к 230-летию со дня кончины князя.Реставрация памятника стала возможной в результате совместных усилий Славянской правозащитной организации "Вече", посольства России в Молдове и руководства Унгенского района.В конце последнего десятилетия XVIII века знаменитый российский исторический персонаж Григорий Александрович Потемкин сделал многое для Молдавского княжества.В частности, был введен облегченный налоговый режим, способствовавший притоку населения в эти земли. Развивалась культурная жизнь: по повелению светлейшего князя вышло в свет первое печатное издание в истории Молдавии - газета на французском языке Сourier de Moldaviа.Оказывалось покровительство художникам, музыкантам, артистам, лучшие из которых направлялись на учебу за границу. Из местных бояр был сформирован двор, схожий с императорским в Санкт-Петербурге.Множество молдаван служили не только в действующей русской армии, но и при главном штабе генерал-фельдмаршала. В 1789 году в лоне Русской православной церкви учрежден Молдавский экзархат.
https://ru.sputnik.md/20200924/kak-potemkin-moldavsko-balkanskoe-kazache-voysko-sozdaval-31785888.html
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григорий потемкин, памятник, унгенский район, посольство россии в молдове, россия

В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину

18:52 23.10.2021 (обновлено: 19:10 23.10.2021)
© Sputnik / Олег Минеев / Перейти в фотобанкПамятник Григорию Потемкину
Памятник Григорию Потемкину - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Олег Минеев
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Памятник русскому генерал-фельдмаршалу, отреставрированный при помощи посольства России, находится в Унгенском районе, на месте его смерти.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В селе Рэдений Векь Унгенского района в субботу состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента выдающемуся российскому государственному деятелю и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому. Мероприятие было приурочено к 230-летию со дня кончины князя.
© SputnikВ Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
© Sputnik
Реставрация памятника стала возможной в результате совместных усилий Славянской правозащитной организации "Вече", посольства России в Молдове и руководства Унгенского района.
© SputnikВ Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
© Sputnik
"В своем выступлении присутствующие на мероприятии российские дипломаты отметили неразрывную связь имени Григория Александровича с молдавской землей, когда он был фактическим руководителем Молдавского княжества в 1790-1791 годах", – говорится в сообщении диппредставительства.
© SputnikВ Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
© Sputnik
В конце последнего десятилетия XVIII века знаменитый российский исторический персонаж Григорий Александрович Потемкин сделал многое для Молдавского княжества.
В частности, был введен облегченный налоговый режим, способствовавший притоку населения в эти земли. Развивалась культурная жизнь: по повелению светлейшего князя вышло в свет первое печатное издание в истории Молдавии - газета на французском языке Сourier de Moldaviа.
Оказывалось покровительство художникам, музыкантам, артистам, лучшие из которых направлялись на учебу за границу. Из местных бояр был сформирован двор, схожий с императорским в Санкт-Петербурге.
Множество молдаван служили не только в действующей русской армии, но и при главном штабе генерал-фельдмаршала. В 1789 году в лоне Русской православной церкви учрежден Молдавский экзархат.
"Отрадно, что и ныне жители Республики Молдова продолжают чтить память о светлейшем русском князе", – заявили в посольстве РФ.
Григорий Александрович Потёмкин-Таврический - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2020
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