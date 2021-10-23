https://ru.sputnik.md/20211023/moldova-posolstvo-rossii-otrestavrirovali-pamyatnik-potemkinu-45839869.html

В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину

В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину

В Молдове при помощи Посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину и открыли к 230-летию смерти князя.

2021-10-23T18:52+0300

2021-10-23T18:52+0300

2021-10-23T19:10+0300

григорий потемкин

памятник

унгенский район

общество

посольство россии в молдове

россия

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В селе Рэдений Векь Унгенского района в субботу состоялась торжественная церемония открытия восстановленного монумента выдающемуся российскому государственному деятелю и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому. Мероприятие было приурочено к 230-летию со дня кончины князя.Реставрация памятника стала возможной в результате совместных усилий Славянской правозащитной организации "Вече", посольства России в Молдове и руководства Унгенского района.В конце последнего десятилетия XVIII века знаменитый российский исторический персонаж Григорий Александрович Потемкин сделал многое для Молдавского княжества.В частности, был введен облегченный налоговый режим, способствовавший притоку населения в эти земли. Развивалась культурная жизнь: по повелению светлейшего князя вышло в свет первое печатное издание в истории Молдавии - газета на французском языке Сourier de Moldaviа.Оказывалось покровительство художникам, музыкантам, артистам, лучшие из которых направлялись на учебу за границу. Из местных бояр был сформирован двор, схожий с императорским в Санкт-Петербурге.Множество молдаван служили не только в действующей русской армии, но и при главном штабе генерал-фельдмаршала. В 1789 году в лоне Русской православной церкви учрежден Молдавский экзархат.

https://ru.sputnik.md/20200924/kak-potemkin-moldavsko-balkanskoe-kazache-voysko-sozdaval-31785888.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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григорий потемкин, памятник, унгенский район, посольство россии в молдове, россия