https://ru.sputnik.md/20211023/moldove-rastut-obemy-eksporta-tseny-na-yabloki-vysokogo-kachestva-45818159.html

В Молдове растут объемы экспорта и цены на яблоки высокого качества

В Молдове растут объемы экспорта и цены на яблоки высокого качества

На рынке увеличились цены на яблоки некоторых сортов, этот фактор увеличил скорость сбора урожая.

2021-10-23T07:30+0300

2021-10-23T07:30+0300

2021-10-23T07:30+0300

в молдове

экономика

экспорт

россия

молдова

яблоки

фрукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2197/16/21971679_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_3ae1e9a223aaab51c3cec7a75ac1e102.jpg

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Согласно данным Таможенной службы, в сентябре 2021 года из Молдовы было экспортировано 22 тысячи тонн яблок. Это в разы больше, чем в предыдущем месяце и в сентябре 2020 года (9,5 тысяч тонн). Это самый высокий показатель сентябрьских внешних поставок молдавского яблока за последние четыре года, сообщили в организации EastFruit. Сельхозпроизводители, на которых ссылается EastFruit, сообщают, что рост экспорта яблок в сентябре особенно выделяется на фоне почти полной его остановки в августе, когда практически все яблоко отправлялось либо в холодильники, либо на переработку.На фоне растущего спроса со стороны экспортеров с начала второй недели октября на молдавском рынке оптовые цены на десертное яблоко начали постепенно расти, уточняет EastFruit. По данным портала, подорожала продукция высокого качества: плоды "Гала" и "Айдаред". За счет этого к концу текущей недели примерно на 0,5 лея за килограмм подрос средний уровень закупочных цен, в частности, на "Гала" — до 6 леев.При этом отдельные фермеры утверждают, что есть случаи закупки трейдерами лучшей продукции тех же сортов для "быстрого экспорта" и по 7-8 леев за килограмм, что уже очень близко к среднему уровню цен на яблоки "Айдаред", "Гала" и "Голден Делишес" в последней декаде октября 2020 года. Как добавили в Eastfruit, операторы фруктового рынка полагают, что в данный момент конъюнктура внутреннего рынка далека от стабилизации: уже на следующей неделе уровень цен на яблоки может как подняться, так и опуститься.Однако, как заключили в организации, недавнее небольшое повышение цен, вдобавок к хорошей погоде, ощутимо увеличило темп уборочной кампании в яблоневых садах.

https://ru.sputnik.md/20211020/sbor-urozhaya-vinograda-moldove-kakie-tseny-ozhidat-45711761.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, экспорт, россия, молдова, яблоки, фрукты