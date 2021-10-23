https://ru.sputnik.md/20211023/moldove-rastut-obemy-eksporta-tseny-na-yabloki-vysokogo-kachestva-45818159.html
В Молдове растут объемы экспорта и цены на яблоки высокого качества
В Молдове растут объемы экспорта и цены на яблоки высокого качества
На рынке увеличились цены на яблоки некоторых сортов, этот фактор увеличил скорость сбора урожая.
2021-10-23T07:30+0300
2021-10-23T07:30+0300
2021-10-23T07:30+0300
в молдове
экономика
экспорт
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яблоки
фрукты
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КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Согласно данным Таможенной службы, в сентябре 2021 года из Молдовы было экспортировано 22 тысячи тонн яблок. Это в разы больше, чем в предыдущем месяце и в сентябре 2020 года (9,5 тысяч тонн). Это самый высокий показатель сентябрьских внешних поставок молдавского яблока за последние четыре года, сообщили в организации EastFruit. Сельхозпроизводители, на которых ссылается EastFruit, сообщают, что рост экспорта яблок в сентябре особенно выделяется на фоне почти полной его остановки в августе, когда практически все яблоко отправлялось либо в холодильники, либо на переработку.На фоне растущего спроса со стороны экспортеров с начала второй недели октября на молдавском рынке оптовые цены на десертное яблоко начали постепенно расти, уточняет EastFruit. По данным портала, подорожала продукция высокого качества: плоды "Гала" и "Айдаред". За счет этого к концу текущей недели примерно на 0,5 лея за килограмм подрос средний уровень закупочных цен, в частности, на "Гала" — до 6 леев.При этом отдельные фермеры утверждают, что есть случаи закупки трейдерами лучшей продукции тех же сортов для "быстрого экспорта" и по 7-8 леев за килограмм, что уже очень близко к среднему уровню цен на яблоки "Айдаред", "Гала" и "Голден Делишес" в последней декаде октября 2020 года. Как добавили в Eastfruit, операторы фруктового рынка полагают, что в данный момент конъюнктура внутреннего рынка далека от стабилизации: уже на следующей неделе уровень цен на яблоки может как подняться, так и опуститься.Однако, как заключили в организации, недавнее небольшое повышение цен, вдобавок к хорошей погоде, ощутимо увеличило темп уборочной кампании в яблоневых садах.
https://ru.sputnik.md/20211020/sbor-urozhaya-vinograda-moldove-kakie-tseny-ozhidat-45711761.html
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в молдове, экспорт, россия, молдова, яблоки, фрукты
В Молдове растут объемы экспорта и цены на яблоки высокого качества
На рынке повысились цены на яблоки некоторых сортов, этот фактор увеличил скорость сбора урожая.
КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik.
Согласно данным Таможенной службы, в сентябре 2021 года из Молдовы было экспортировано 22 тысячи тонн яблок. Это в разы больше, чем в предыдущем месяце и в сентябре 2020 года (9,5 тысяч тонн). Это самый высокий показатель сентябрьских внешних поставок молдавского яблока за последние четыре года, сообщили в организации EastFruit.
Сельхозпроизводители, на которых ссылается EastFruit, сообщают, что рост экспорта яблок в сентябре особенно выделяется на фоне почти полной его остановки в августе, когда практически все яблоко отправлялось либо в холодильники, либо на переработку.
"В сентябре спрос на молдавские яблоки на основном, российском, рынке сбыта появился во второй половине месяца. Очевидно, вызван он был большой разницей между оптовыми ценами на рынках Молдовы и РФ", - добавили в организации.
На фоне растущего спроса со стороны экспортеров с начала второй недели октября на молдавском рынке оптовые цены на десертное яблоко начали постепенно расти, уточняет EastFruit.
По данным портала, подорожала продукция высокого качества: плоды "Гала" и "Айдаред". За счет этого к концу текущей недели примерно на 0,5 лея за килограмм подрос средний уровень закупочных цен, в частности, на "Гала" — до 6 леев.
При этом отдельные фермеры утверждают, что есть случаи закупки трейдерами лучшей продукции тех же сортов для "быстрого экспорта" и по 7-8 леев за килограмм, что уже очень близко к среднему уровню цен на яблоки "Айдаред", "Гала" и "Голден Делишес" в последней декаде октября 2020 года.
Как добавили в Eastfruit, операторы фруктового рынка полагают, что в данный момент конъюнктура внутреннего рынка далека от стабилизации: уже на следующей неделе уровень цен на яблоки может как подняться, так и опуститься.
Однако, как заключили в организации, недавнее небольшое повышение цен, вдобавок к хорошей погоде, ощутимо увеличило темп уборочной кампании в яблоневых садах.