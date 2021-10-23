https://ru.sputnik.md/20211023/moldovu-pustyat-po-trubam--chto-oznachaet-dlya-strany-proval-peregovorov-s-gazpromom-45833309.html

Молдову пустят по трубам — что означает для страны провал переговоров с "Газпромом"

Молдову пустят по трубам — что означает для страны провал переговоров с "Газпромом"

Почему переговоры Молдовы с "Газпромом" провалились, где страна будет искать газ и чем это чревато для граждан?

2021-10-23T19:15+0300

2021-10-23T19:15+0300

2021-10-23T19:39+0300

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Переговоры молдавских властей с "Газпромом" о заключении нового долгосрочного контракта на поставку газа на данном этапе зашли в тупик. Молдавская делегация вернулась из Москвы ни с чем.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время молдавские власти неоднократно заявляли о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.По возвращению в Кишинев вице-министр Андрей Спыну, ответственный за ведение переговоров с "Газпромом", заявил, что предложение компании, включающее выплату исторического долга Молдовы за газ (без учета Приднестровья), обойдется дороже, чем закупка голубого топлива на международных рынках по рыночным ценам. А значит, газ для страны пока будут искать там.При этом Спыну отметил, что молдавские власти хотели бы провести еще один раунд переговоров с "Газпромом". По его словам, в то же время продолжается поиск альтернативных поставщиков, чтобы "обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок"."Газпром" договор продлить готовСложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, заявил в субботу официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Куприянов объяснил, что у Молдовы скопился долг за уже поставленный газ."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", – сказал Куприянов.При этом он обратил внимание на то, что ПАО "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.Однако, по его словам, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову"."Здесь нет никакой политики, "Газпром" – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – сказал Куприянов.Долг и гарантия возвратаЭкс-министр экономики Молдовы Александр Муравский, имеющий опыт переговоров с российским концерном, считает, что переговорщикам от Молдовы следует сосредоточиться на теме возврата долга и уверен — если "Газпром" увидит, что власти Молдовы способны предложить реально работающий план и получит уверенность, что долг за газ станет постоянно сокращаться, переговоры начнут двигаться к положительному результату.История переговоровДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" на поставку газа в Молдову истекло 30 сентября. Еще до истечения контракта представители молдавской власти открыто заявляли, что не собираются вмешиваться в переговоры между компаниями.До сих пор действующий контракт неоднократно продлевался на год на прежних условиях. В последних числах сентября в переговоры о новом контракте все же пришлось вмешаться вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.Результат поспешных договоренностей оказался неутешительным для Молдовы. Контракт был продлен на месяц и только для того, чтобы договориться о новом долгосрочном договоре. По нему Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров.По условиям продления, "Газпром" поставит 53,8 миллионов кубометров газа для правобережной Молдовы и 90 миллионов кубометров — для левобережной.По заявлению молдавского правительства, этот объем в октябре позволял покрыть лишь 67% нужд республики. Дефицит газа в октябре составляет около 16 миллионов кубометров.Однако по итогам переговоров 21-22 октября Спыну заявил:Сколько газа потребляет МолдоваПо данным Международного энергетического агентства, Молдова потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год. Для России это всего лишь 1,5% годового трубопроводного экспорта газа. Около 1,2 миллиарда потребляется правобережной Молдовой и еще 1,8 миллиарда потребляет Приднестровье.Откуда новая ценаСтарый контракт на поставки газа в Молдову был подписан еще в 2006 году. Ежегодно его продлевали без серьезных изменений. По этому договору (полный текст которого засекречен) "Газпром" поставлял газ в Молдову по цене, привязанной к нефтяной корзине, где цены намного ниже, чем текущие на европейских биржах. Благодаря такой привязке летний взлет цены в 2021 году мог бы привести лишь к небольшому удорожанию голубого топлива в Молдове.Летом 2020 года ситуация была несколько иной. Тогда потребителям российского газа в Европе было выгодно привязать цены к европейским котировкам. Из-за переизбытка газа и теплой зимы биржевая стоимость топлива в феврале 2020 года опустилась ниже 100 долларов за тысячу кубометров, а в мае его продавали по цене около 50 долларов за тысячу кубометров.Тогда "Молдовагаз" включил в контракт с "Газпромом" пункт, согласно которому в теплое время года цена газа будет привязываться к текущим рыночным котировкам, а в зимний период, включая весь отопительный сезон (85% от объема потребления в Молдове), цена должна была сохранять привязку к корзине нефтепродуктов.На перезаключении контракта на похожих условиях настаивают молдавские переговорщики.В "Газпроме", как сообщают источники, близкие к переговорам, предлагают Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен на выплату накопленного правобережной Молдовой долга. В Москве говорят о том, что Кишинев настаивает на цене в два раза ниже рыночной.ДолгКак известно, в 2020 году общий долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил свыше 7 миллиардов долларов США. Из них чуть более 0,7 миллиарда — долг, накопленный АО "Молдовагаз" в результате поставок на правый берег Днестра, а свыше 6,5 миллиарда — это задолженность предприятия "Тираспольтрансгаз" за голубое топливо, поставляемое в Приднестровье.Отметим, активы самого "Молдовагаза" составляют 12,3 миллиарда леев или около 716 миллионов долларов, что меньше десятой доли общего долга предприятия перед "Газпромом".ЧП и альтернативные источникиИз-за недостаточного количества газа в Молдове 13 октября объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.Это позволило правительству перевести кишиневские ТЭЦ на мазут, выделенный из госрезерва, и существенно сократить потребление газа в республике. Однако этих мер оказалось недостаточно.Из-за критически низкого давления в газотранспортной сети 22 октября по предложению правительства парламент ввел в стране чрезвычайное положение.Данная мера, по заявлению молдавских властей, необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов и оперативно выделить деньги из бюджета для закупки недостающего газа из альтернативных источников.Поиски газа в Европе и на УкраинеВласти республики в последнее время стали совершать поездки с целью ведения переговоров об альтернативных источниках поставок газа. Вице-премьер Андрей Спыну совершил визит в Польшу для поиска возможностей наладить поставки газа в Молдову, а министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску ездил в Киев.Власти Молдовы обратились к Украине с просьбой предоставить стране 15 миллионов кубометров газа, написал на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Для получения этого небольшого объема газа Молдова должна выполнить условие.До сих пор Молдова закупала газ только у "Газпрома".Выступая в парламенте, премьер Наталья Гаврилица сообщила, что сейчас газ из альтернативных источников необходим только для того, чтобы восполнить недостающие объемы в системе и обеспечивать нормальное давление.Однако, как заявил по итогам переговоров в Москве вице-премьер Андрей Спыну, молдавская делегация сочла текущее предложение "Газпрома" по долгосрочному контракту менее выгодным, чем цены на мировых рынках.Подобное поведение молдавских переговорщиков раскритиковал бывший вице-премьер, министр экономики Александр Муравский.По его мнению, отказ молдавских переговорщиков обсуждать варианты погашения долга за газ правобережной Молдовы — неправильная стратегия."Именно на этом предложении "Газпрома" и надо сконцентрировать переговоры. Конечно, трехлетний срок — это практически невыполнимо, если не пойти по пути тотальной экономии по методу Чаушеску. Но есть много способов реструктурировать долг, пролонгировать его на определенных условиях", — пояснил экономист.ЭлектроэнергияК проблемам газоснабжения может прибавиться и проблема дефицита электроэнергии. 80% потребностей Молдовы в электричестве покрывает Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и работающая на российском газе.Еще в начале октября руководство электростанции предупредило поставщиков электроэнергии с правого берега о том, что из-за дефицита голубого топлива не сможет выполнять договорные обязательства в должном объеме.К середине октября дефицит электроэнергии в энергосистеме Молдовы составлял около 15-20% и покрывался за счет перетоков из украинской сети. В случае перебоев с поставками газа на МГРЭС властям Молдовы придется в срочном порядке закупать электроэнергию у Украины, где она традиционно дороже. К тому же из-за дефицита энергоресурсов энергетическая система Украины также испытывает трудности.В сухом остатке – у Молдовы в 23 октября нет соглашения о продлении контракта с "Газпромом" и ни одного реального договора на поставку газа из других источников, в том числе для покрытия текущего дефицита. При этом текущих запасов мазута на кишиневских ТЭЦ хватает до 10 ноября.

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https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-otkazalas-ot-skidki-rossii-na-gaz-45819008.html

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россия, молдова, газпром, газ, газоснабжение