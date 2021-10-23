https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html

Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов

Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов

Бывший вице-премьер правительства Молдовы объяснил, почему переговоры о поставках российского газа пока провальны для Молдовы.

2021-10-23T10:30+0300

2021-10-23T10:30+0300

2021-10-23T11:09+0300

молдова

газпром

александр муравский

экономика

переговоры

эксперт

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Представители правительства Молдовы зря теряют время в переговорах с "Газпромом", когда настаивают на цене в два раза ниже рыночной. Об этом в соцсетях написал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 21-22 октября в Москве вели переговоры в администрации президента РФ по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли.Муравский, имеющий опыт переговоров с российским концерном, в свою очередь, уверен — если "Газпром" увидит, что власти Молдовы способны предложить реально работающий план и получит уверенность, что долг за газ станет постоянно сокращаться, переговоры начнут двигаться к положительному результату.По мнению Муравского, отказ молдавских переговорщиков обсуждать варианты погашения долга за газ правобережной Молдовы — неправильная стратегия.Муравский уверен, что "если предложить "Газпрому" работающие варианты выплаты долга, переговоры сдвинутся с мертвой точки"."Не можете сами выработать предложения по реструктуризации долга? Пригласите тех, кто это знает (И.Стурза, М.Дурлештяну, В.Бадражан). Пригласите, в конце концов, экспертов Мирового банка по этой проблеме. Они помогут просчитать варианты. Они возможны... Но пока в команде переговорщиков я не вижу никого, кто хотя бы понимает, о чем идет речь. В проектах этому не учили", — отметил экс-министр экономики.Заявления о готовности закупать газ из альтернативных источников Муравский назвал крайне вредными для переговоров.Проходившие в Москве переговоры о новом контракте на поставку газа для Молдовы успехом не завершились. Россия, по данным источников, близких к переговорам, предложила Молдове рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% с условием выплаты в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы примерно в 700 миллионов долларов. Кишинев настаивал на 50%-й скидке.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html

https://ru.sputnik.md/20211022/pochemu-v-moldove-net-gaza-i-stranu-doveli-do-ruchki-v-energetike-45809843.html

https://ru.sputnik.md/20211022/ukraina-odolzhit-moldova-gaz-45816692.html

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молдова, газпром, александр муравский, переговоры, эксперт