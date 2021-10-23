https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html
Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов
Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов
Бывший вице-премьер правительства Молдовы объяснил, почему переговоры о поставках российского газа пока провальны для Молдовы.
2021-10-23T10:30+0300
2021-10-23T10:30+0300
2021-10-23T11:09+0300
молдова
газпром
александр муравский
экономика
переговоры
эксперт
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Представители правительства Молдовы зря теряют время в переговорах с "Газпромом", когда настаивают на цене в два раза ниже рыночной. Об этом в соцсетях написал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 21-22 октября в Москве вели переговоры в администрации президента РФ по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли.Муравский, имеющий опыт переговоров с российским концерном, в свою очередь, уверен — если "Газпром" увидит, что власти Молдовы способны предложить реально работающий план и получит уверенность, что долг за газ станет постоянно сокращаться, переговоры начнут двигаться к положительному результату.По мнению Муравского, отказ молдавских переговорщиков обсуждать варианты погашения долга за газ правобережной Молдовы — неправильная стратегия.Муравский уверен, что "если предложить "Газпрому" работающие варианты выплаты долга, переговоры сдвинутся с мертвой точки"."Не можете сами выработать предложения по реструктуризации долга? Пригласите тех, кто это знает (И.Стурза, М.Дурлештяну, В.Бадражан). Пригласите, в конце концов, экспертов Мирового банка по этой проблеме. Они помогут просчитать варианты. Они возможны... Но пока в команде переговорщиков я не вижу никого, кто хотя бы понимает, о чем идет речь. В проектах этому не учили", — отметил экс-министр экономики.Заявления о готовности закупать газ из альтернативных источников Муравский назвал крайне вредными для переговоров.Проходившие в Москве переговоры о новом контракте на поставку газа для Молдовы успехом не завершились. Россия, по данным источников, близких к переговорам, предложила Молдове рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% с условием выплаты в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы примерно в 700 миллионов долларов. Кишинев настаивал на 50%-й скидке.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html
https://ru.sputnik.md/20211022/pochemu-v-moldove-net-gaza-i-stranu-doveli-do-ruchki-v-energetike-45809843.html
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молдова, газпром, александр муравский, переговоры, эксперт
Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов
10:30 23.10.2021 (обновлено: 11:09 23.10.2021)
Бывший вице-премьер рассказал, как в переговорах о поставках российского газа в Молдову власти смогли бы преуспеть.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik.
Представители правительства Молдовы зря теряют время в переговорах с "Газпромом", когда настаивают на цене в два раза ниже рыночной. Об этом в соцсетях написал
бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 21-22 октября в Москве вели переговоры в администрации президента РФ по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли
.
Муравский, имеющий опыт переговоров с российским концерном, в свою очередь, уверен — если "Газпром" увидит, что власти Молдовы способны предложить реально работающий план и получит уверенность, что долг за газ станет постоянно сокращаться, переговоры начнут двигаться к положительному результату.
"Представители нашего правительства настаивают на цене в два раза ниже рыночной. Надо понимать, что хотят сохранить условия расчета цены на основе формулы, привязанной только к нефтяной компоненте. Зря теряют время. Такого контракта больше не будет", — считает бывший вице-премьер.
По мнению Муравского, отказ молдавских переговорщиков обсуждать варианты погашения долга за газ правобережной Молдовы — неправильная стратегия.
"Именно на этом предложении "Газпрома" и надо сконцентрировать переговоры. Конечно, трехлетний срок — это практически невыполнимо, если не пойти по пути тотальной экономии по методу Чаушеску. Но есть много способов реструктурировать долг, пролонгировать его на определенных условиях", — пояснил экономист.
Муравский уверен, что "если предложить "Газпрому" работающие варианты выплаты долга, переговоры сдвинутся с мертвой точки".
"Не можете сами выработать предложения по реструктуризации долга? Пригласите тех, кто это знает (И.Стурза, М.Дурлештяну, В.Бадражан). Пригласите, в конце концов, экспертов Мирового банка по этой проблеме. Они помогут просчитать варианты. Они возможны... Но пока в команде переговорщиков я не вижу никого, кто хотя бы понимает, о чем идет речь. В проектах этому не учили", — отметил экс-министр экономики.
Заявления о готовности закупать газ из альтернативных источников Муравский назвал крайне вредными для переговоров.
"Чем больше правители и им подпевающие будут кричать, что готовы покупать газ и дороже из альтернативных источников, и каждый раз с помпой объявлять, сколько нам сегодня дал МВФ, ЕС и прочие, тем жестче будет требование "Газпрома" по скорейшему возврату долга", — считает бывший вице-премьер.
Проходившие в Москве переговоры о новом контракте на поставку газа для Молдовы успехом не завершились. Россия, по данным источников, близких к переговорам, предложила Молдове рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% с условием выплаты в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы примерно в 700 миллионов долларов. Кишинев настаивал на 50%-й скидке.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.