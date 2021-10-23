https://ru.sputnik.md/20211023/obyski-pokazaniya-tragedia-bolduinom-45826128.html

Обыски и показания: что еще известно о случившемся на съемках с Болдуином

Обыски и показания: что еще известно о случившемся на съемках с Болдуином

Раскрыты новые подробности трагедии, произошедшей на съемках фильма с Алеком Болдуином. Пройдут обыски.

2021-10-23T09:20+0300

2021-10-23T09:20+0300

2021-10-23T09:20+0300

культура

в мире

показания

алек болдуин

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Местные власти выдали ордер на обыск собственности, где велись съемки картины "Раст", во время которых известных актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, пишет РИА Новости.Уточняется, что информацию подтвердил представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос. Речь идет о тщательной проверке ранчо Bonanza Creek Ranch в течение выходных.Трагедия произошла на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, когда Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Газета New York Times, цитируя показания, написала, что ассистент режиссера картины "Раст" заявлял Болдуину, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, нет боевых патронов. В показаниях, которые задокументировал детектив, сказано, что ассистент режиссера не знал о том, что пистолет заряжен боевыми патронами.В свою очередь, газета Los Angeles Times со ссылкой на источники сообщила, что пистолет, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку, а техника безопасности во время кинопроизводства регулярно нарушалась.Также, по информации издания, за несколько часов до трагедии порядка полдюжины рабочих покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда. Кинооператоры и их ассистенты были разочарованы как условиями оплаты, так и вынужденными переработками.Съемки вестерна "Раст" начались 6 октября.Болдуин 22 октября сообщил на свой странице в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей Галины Хатчинс, и предлагает ей свою поддержку.

https://ru.sputnik.md/20211022/alek-bolduin-zastrelil-operatora-vo-vremya-semok--kak-v-oboyme-okazalis-boevye-patrony-45818467.html

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в мире, показания, алек болдуин, обыски