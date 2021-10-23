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Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП

Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП

В жилом доме в Кишиневе произошел крупный пожар – горела мансарда многоэтажки. Смотрите фотоленту Sputnik, как тушили возгорание.

2021-10-23T17:52+0300

2021-10-23T17:52+0300

2021-10-23T17:52+0300

фото

в молдове

кишинев

чп

пожар

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Одиннадцать пожарных расчетов прибыли 23 октября на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар в столичном секторе Буюканы.По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло в квартире на 6 этаже, огонь распространился по мансарде. На место направили более 70 пожарных и спасателей. Спустя четыре часа пожар почти ликвидировали, на месте остались работать два расчета.

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