Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП

Одиннадцать пожарных расчетов прибыли 23 октября на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар в столичном секторе Буюканы.По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло в квартире на 6 этаже, огонь распространился по мансарде. На место направили более 70 пожарных и спасателей. Спустя четыре часа пожар почти ликвидировали, на месте остались работать два расчета.
В жилом доме в Кишиневе произошел крупный пожар – горела мансарда многоэтажки. Смотрите фотоленту Sputnik, как тушили возгорание.
Одиннадцать пожарных расчетов прибыли 23 октября на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар в столичном секторе Буюканы.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло в квартире на 6 этаже, огонь распространился по мансарде. На место направили более 70 пожарных и спасателей. Спустя четыре часа пожар почти ликвидировали, на месте остались работать два расчета.