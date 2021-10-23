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Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП
Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП
В жилом доме в Кишиневе произошел крупный пожар – горела мансарда многоэтажки. Смотрите фотоленту Sputnik, как тушили возгорание.
2021-10-23T17:52+0300
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фото
в молдове
кишинев
чп
пожар
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Одиннадцать пожарных расчетов прибыли 23 октября на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар в столичном секторе Буюканы.По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло в квартире на 6 этаже, огонь распространился по мансарде. На место направили более 70 пожарных и спасателей. Спустя четыре часа пожар почти ликвидировали, на месте остались работать два расчета.
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фото, в молдове, кишинев, чп, пожар

Пожар в жилом доме в Кишиневе – фото с места ЧП

17:52 23.10.2021
В жилом доме в Кишиневе произошел крупный пожар – горела мансарда многоэтажки. Смотрите фотоленту Sputnik, как тушили возгорание.
Одиннадцать пожарных расчетов прибыли 23 октября на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар в столичном секторе Буюканы.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло в квартире на 6 этаже, огонь распространился по мансарде. На место направили более 70 пожарных и спасателей. Спустя четыре часа пожар почти ликвидировали, на месте остались работать два расчета.
© Photo : IGSU al MAI al RM

Крупный пожар произошел 23 октября на улице Пеливан в столичном секторе Буюканы.

Крупный пожар произошел 23 октября на улице Пеливан в столичном секторе Буюканы. - Sputnik Молдова
1/14
© Photo : IGSU al MAI al RM

Крупный пожар произошел 23 октября на улице Пеливан в столичном секторе Буюканы.

© Sputnik / Anna Yuriy

На место выехали 11 пожарных расчетов.

На место выехали 11 пожарных расчетов. - Sputnik Молдова
2/14
© Sputnik / Anna Yuriy

На место выехали 11 пожарных расчетов.

© Sputnik / Anna Yuriy

Пожар тушили 70 пожарных и спасателей.

Пожар тушили 70 пожарных и спасателей. - Sputnik Молдова
3/14
© Sputnik / Anna Yuriy

Пожар тушили 70 пожарных и спасателей.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Пожарные боролись с огнем много часов.

Пожарные боролись с огнем много часов. - Sputnik Молдова
4/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Пожарные боролись с огнем много часов.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

По предварительной информации, пожар произошел в квартире на 6 этаже и распространился по мансарде.

По предварительной информации, пожар произошел в квартире на 6 этаже и распространился по мансарде. - Sputnik Молдова
5/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

По предварительной информации, пожар произошел в квартире на 6 этаже и распространился по мансарде.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

По предварительной информации, никто не пострадал.

По предварительной информации, никто не пострадал. - Sputnik Молдова
6/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

По предварительной информации, никто не пострадал.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Пожарный расчет на месте ЧП.

Пожарный расчет на месте ЧП. - Sputnik Молдова
7/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Пожарный расчет на месте ЧП.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Пожар быстро распространился по крыше здания.

Пожар быстро распространился по крыше здания. - Sputnik Молдова
8/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Пожар быстро распространился по крыше здания.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Часть кровли обрушилась.

Часть кровли обрушилась. - Sputnik Молдова
9/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Часть кровли обрушилась.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Специалисты должны выяснить причину возгорания.

Специалисты должны выяснить причину возгорания. - Sputnik Молдова
10/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Специалисты должны выяснить причину возгорания.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Тушить огонь пришлось с нескольких точек.

Тушить огонь пришлось с нескольких точек. - Sputnik Молдова
11/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Тушить огонь пришлось с нескольких точек.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Так работали пожарные с земли.

Так работали пожарные с земли. - Sputnik Молдова
12/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Так работали пожарные с земли.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Последствия возгорания в многоэтажке Кишинева.

Последствия возгорания в многоэтажке Кишинева. - Sputnik Молдова
13/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Последствия возгорания в многоэтажке Кишинева.

© Sputnik / Evghenii Panasenco

Власти сектора Буюканы контролировали процесс тушения.

Власти сектора Буюканы контролировали процесс тушения. - Sputnik Молдова
14/14
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Власти сектора Буюканы контролировали процесс тушения.

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