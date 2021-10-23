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Погодные рекорды Молдовы 23 октября
Погодные рекорды Молдовы 23 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 23.10.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 23 октября 1945 года воздух охладился до –7,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1974 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки +22,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 23 октября

00:01 23.10.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкДевушка с собакой в сквере в центре Новосибирска
Девушка с собакой в сквере в центре Новосибирска - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 23 октября 1945 года воздух охладился до –7,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1974 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки +22,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,4 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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