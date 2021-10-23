https://ru.sputnik.md/20211023/poka-vse-spali-gavrilitsa--o-peregovorakh-po-gazu-i-situatsiya-s-covid-19-45824916.html

Пока все спали: Гаврилица – о переговорах по газу и ситуация с COVID-19

Пока все спали: Гаврилица – о переговорах по газу и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

2021-10-23T08:41+0300

2021-10-23T08:41+0300

2021-10-23T08:41+0300

в мире

переговоры

газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица в телеэфире заявила, что в ходе переговоров о поставках российского газа в страну на данный момент ведется дискуссия только по экономической стороне вопроса.По словам Гаврилицы, Кишинев старается вести переговоры с Москвой прагматично и надеется на подписание долгосрочного контракта.По данным источника РИА Новости, двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у вице-премьера России Дмитрия Козака закончились безрезультатно. Также он не исключает наличие рисков перебоев с поставками газа после 1 ноября, когда истечет срок действующего договора.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 243 миллионам.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 242 миллиона 971 тысячу 75. Из них 4 миллиона 937 тысяч 585 скончались. Применены свыше 6 миллиардов 763 миллионов 805 тысяч доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 400 466). Следом идут Индия (34 143 236) и Бразилия (21 711 843).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 миллионов 41 тысячу 581 случай заражения, в Турции – 7 миллионов 800 тысяч 766, на Украине – 2 миллиона 852 тысячи 109, в Румынии – 1 миллион 534 тысячи 942, в Молдове – 325 тысяч 526.Уничтожен авиаударомВ Сирии уничтожен высокопоставленный главарь террористической группировки "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Как заявили в Центральном командовании ВС США, произошло это в ходе нанесенного Штатами авиаудара."Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах. Авиаудар был нанесен с помощью (беспилотника) MQ-9", – приводит слова заявления РИА Новости.*запрещенная в России террористическая организация.

https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-otkazalas-ot-skidki-rossii-na-gaz-45819008.html

https://ru.sputnik.md/20211021/putin-pandemii-poter-bolshe-pervoy-mirovaea-voyna-45776179.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, переговоры, газ, наталья гаврилица