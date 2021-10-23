https://ru.sputnik.md/20211023/pozhar-kishineve-11-pozharnykh-raschetov-45831780.html
Крупный пожар в Кишиневе: на место выехали 11 пожарных расчетов
Крупный пожар в Кишиневе: на место выехали 11 пожарных расчетов
Тушить возгорание в жилом доме в Кишиневе приходится с нескольких точек.
2021-10-23T14:39+0300
2021-10-23T14:39+0300
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Одиннадцать пожарных расчетов направлены на место пожара, произошедшего в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы в субботу днем. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.По информации ведомства, звонок в службу "112" поступил в 13.35. Возгорание произошло в доме №17/3, расположенном на улице И.Пеливан.Уточняется, что созданы несколько секторов по борьбе с огнем."В результате пожара жертв не зарегистрировано. Спасатели продолжают работы по локализации очага возгорания и ликвидации горения", – пояснили в Генинспекторате.Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.В последний раз крупный пожар в мансарде кишиневской многоэтажки произошел 1 мая 2014 года. Тогда возгорание зарегистрировали в доме на Ботанике. В результате того ЧП полностью сгорели 28 квартир, а еще 66 из 155 – пострадали.Работы по восстановлению не раз переносились, а спустя более двух месяцев после пожара начались без заключения контракта. За тот период квартиры жильцов нижних этажей из-за дождя значительно пострадали. В целом сумма ущерба, понесенного владельцами сгоревших квартир, располагавшихся в сгоревшей в 2014 году мансарде, превысила 10 миллионов леев, а потери жильцов нижних этажей составили порядка 2 миллионов леев. Только спустя полтора года после инцидента погорельцы получили "белый" вариант жилья.
https://ru.sputnik.md/20180726/chisinau-mansarda-dom-voda-kvartiry-20806751.html
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в молдове, кишинев, пожар
Крупный пожар в Кишиневе: на место выехали 11 пожарных расчетов
14:39 23.10.2021 (обновлено: 15:10 23.10.2021)
Повышенный уровень тревоги – на место пожара в многоэтажку Кишинева направили более 70 спасателей.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Одиннадцать пожарных расчетов направлены на место пожара, произошедшего в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы в субботу днем. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
По информации ведомства, звонок в службу "112" поступил в 13.35. Возгорание произошло в доме №17/3, расположенном на улице И.Пеливан.
"По предварительной информации, пожар произошел в квартире на 6 этаже и распространился на мансарду. На место выехали 11 пожарных расчетов и более 70 пожарных и спасателей", – говорится в сообщении Генинспектората по ЧС.
Уточняется, что созданы несколько секторов по борьбе с огнем.
"В результате пожара жертв не зарегистрировано. Спасатели продолжают работы по локализации очага возгорания и ликвидации горения", – пояснили в Генинспекторате.
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.
В последний раз крупный пожар в мансарде кишиневской многоэтажки произошел 1 мая 2014 года. Тогда возгорание зарегистрировали в доме на Ботанике. В результате того ЧП полностью сгорели 28 квартир, а еще 66 из 155 – пострадали.
Работы по восстановлению не раз переносились, а спустя более двух месяцев после пожара начались без заключения контракта. За тот период квартиры жильцов нижних этажей из-за дождя значительно пострадали. В целом сумма ущерба, понесенного владельцами сгоревших квартир, располагавшихся в сгоревшей в 2014 году мансарде, превысила 10 миллионов леев, а потери жильцов нижних этажей составили порядка 2 миллионов леев. Только спустя полтора года
после инцидента погорельцы получили "белый" вариант жилья.