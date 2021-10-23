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https://ru.sputnik.md/20211023/proekty-realizatsiya-kishinev-2022-45830578.html
Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
Сразу несколько изменений будет ждать жителей Кишинева в 2022 году.
2021-10-23T15:07+0300
2021-10-23T15:07+0300
новости кишинева
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кишинев
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Создание парковочных мест, ремонт дорог, реабилитация инфраструктурных объектов и облагораживание зеленых зон будут приоритетными для столичных властей в 2022 году. Об этом сообщили в субботу в примэрии Кишинева. В ведомстве уточнили, что в течение последней недели градоначальник Ион Чебан вместе с представителями профильных муниципальных служб проанализировали проекты, которые предстоит реализовать в следующем году.В частности, как уточнили в примэрии, речь идет об объектах в исторической части Кишинева, работах в парке "Долина роз" на Ботанике и создании новой пешеходной аллеи между улицами Петру Заднипру и Игоря Виеру."Попросил, чтобы до утверждения муниципального бюджета на следующий год были оценены все расходы и объем работ по каждому объекту в отдельности, а проекты необходимо обсудить с жителями", – добавил Чебан.
https://ru.sputnik.md/20211016/zagadochnye-detali-starogo-kishineva-45549144.html
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план, кишинев, проект

Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году

15:07 23.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausРемонт дороги в Кишиневе
Ремонт дороги в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Сразу несколько изменений будут ждать жителей Кишинева в 2022 году.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Создание парковочных мест, ремонт дорог, реабилитация инфраструктурных объектов и облагораживание зеленых зон будут приоритетными для столичных властей в 2022 году. Об этом сообщили в субботу в примэрии Кишинева.
В ведомстве уточнили, что в течение последней недели градоначальник Ион Чебан вместе с представителями профильных муниципальных служб проанализировали проекты, которые предстоит реализовать в следующем году.
"Приоритет отдается ремонту тротуаров, улиц и подъездных путей к учебным заведениям и во дворы домов, созданию парковочных мест и обустройству зеленых зон. Есть много проектов, которые необходимы жителям", – написал в соцсетях Чебан.
В частности, как уточнили в примэрии, речь идет об объектах в исторической части Кишинева, работах в парке "Долина роз" на Ботанике и создании новой пешеходной аллеи между улицами Петру Заднипру и Игоря Виеру.
"Попросил, чтобы до утверждения муниципального бюджета на следующий год были оценены все расходы и объем работ по каждому объекту в отдельности, а проекты необходимо обсудить с жителями", – добавил Чебан.
Здание по улице Эминеску, Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
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