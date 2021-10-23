https://ru.sputnik.md/20211023/proekty-realizatsiya-kishinev-2022-45830578.html
Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
Сразу несколько изменений будет ждать жителей Кишинева в 2022 году.
2021-10-23T15:07+0300
2021-10-23T15:07+0300
2021-10-23T15:07+0300
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кишинев
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Создание парковочных мест, ремонт дорог, реабилитация инфраструктурных объектов и облагораживание зеленых зон будут приоритетными для столичных властей в 2022 году. Об этом сообщили в субботу в примэрии Кишинева. В ведомстве уточнили, что в течение последней недели градоначальник Ион Чебан вместе с представителями профильных муниципальных служб проанализировали проекты, которые предстоит реализовать в следующем году.В частности, как уточнили в примэрии, речь идет об объектах в исторической части Кишинева, работах в парке "Долина роз" на Ботанике и создании новой пешеходной аллеи между улицами Петру Заднипру и Игоря Виеру."Попросил, чтобы до утверждения муниципального бюджета на следующий год были оценены все расходы и объем работ по каждому объекту в отдельности, а проекты необходимо обсудить с жителями", – добавил Чебан.
https://ru.sputnik.md/20211016/zagadochnye-detali-starogo-kishineva-45549144.html
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Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
план, кишинев, проект
Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
Сразу несколько изменений будут ждать жителей Кишинева в 2022 году.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Создание парковочных мест, ремонт дорог, реабилитация инфраструктурных объектов и облагораживание зеленых зон будут приоритетными для столичных властей в 2022 году. Об этом сообщили в субботу в примэрии Кишинева.
В ведомстве уточнили, что в течение последней недели градоначальник Ион Чебан вместе с представителями профильных муниципальных служб проанализировали проекты, которые предстоит реализовать в следующем году.
"Приоритет отдается ремонту тротуаров, улиц и подъездных путей к учебным заведениям и во дворы домов, созданию парковочных мест и обустройству зеленых зон. Есть много проектов, которые необходимы жителям", – написал в соцсетях Чебан.
В частности, как уточнили в примэрии, речь идет об объектах в исторической части Кишинева, работах в парке "Долина роз" на Ботанике и создании новой пешеходной аллеи между улицами Петру Заднипру и Игоря Виеру.
"Попросил, чтобы до утверждения муниципального бюджета на следующий год были оценены все расходы и объем работ по каждому объекту в отдельности, а проекты необходимо обсудить с жителями", – добавил Чебан.