https://ru.sputnik.md/20211023/proekty-realizatsiya-kishinev-2022-45830578.html

Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году

Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году

Сразу несколько изменений будет ждать жителей Кишинева в 2022 году.

2021-10-23T15:07+0300

2021-10-23T15:07+0300

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Создание парковочных мест, ремонт дорог, реабилитация инфраструктурных объектов и облагораживание зеленых зон будут приоритетными для столичных властей в 2022 году. Об этом сообщили в субботу в примэрии Кишинева. В ведомстве уточнили, что в течение последней недели градоначальник Ион Чебан вместе с представителями профильных муниципальных служб проанализировали проекты, которые предстоит реализовать в следующем году.В частности, как уточнили в примэрии, речь идет об объектах в исторической части Кишинева, работах в парке "Долина роз" на Ботанике и создании новой пешеходной аллеи между улицами Петру Заднипру и Игоря Виеру."Попросил, чтобы до утверждения муниципального бюджета на следующий год были оценены все расходы и объем работ по каждому объекту в отдельности, а проекты необходимо обсудить с жителями", – добавил Чебан.

https://ru.sputnik.md/20211016/zagadochnye-detali-starogo-kishineva-45549144.html

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план, кишинев, проект