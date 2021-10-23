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Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась
Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась
В Идлибе иногда фиксируются нарушения, но в целом в провинции сохраняется перемирие и стабильность.
2021-10-23T11:07+0300
2021-10-23T11:23+0300
политика
переговоры
владимир путин
ситуация
сирия
реджеп тайип эрдоган
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Обстановка в сирийском Идлибе после переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана стабилизировалась. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит РИА Новости.Путин и Эрдоган встречались в Сочи 29 сентября. Лидеры двух стран в течение трех часов обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.Вместе с тем Акар возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, в результате которого погибли 14 сирийских военных.Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там сформировали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.В Идлибе расположены наблюдательные посты турецкой армии. 5 марта 2020 года Путин и Эрдоган в Москве договорились о проведении совместного патрулирования на территории провинции.
https://ru.sputnik.md/20210930/zachem-putin-i-erdogan-nuzhny-drug-drugu-45155266.html
https://ru.sputnik.md/20200316/eksklyuzivnye-kadry-pervoe-rossiysko-turetskoe-patrulirovanie-v-Idlibe-29548167.html
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переговоры, владимир путин, ситуация, сирия, реджеп тайип эрдоган

Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась

11:07 23.10.2021 (обновлено: 11:23 23.10.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
В Идлибе иногда фиксируются нарушения, но в целом в провинции сохраняется перемирие и стабильность.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Обстановка в сирийском Идлибе после переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана стабилизировалась. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит РИА Новости.
Путин и Эрдоган встречались в Сочи 29 сентября. Лидеры двух стран в течение трех часов обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
"Время от времени (в Идлибе) происходят некоторые нарушения, в целом в рамках принятых мер сохраняется перемирие и стабильность. Обстановка стала спокойнее после встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи", – приводит в субботу слова Акара сайт минобороны Турции.
Вместе с тем Акар возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, в результате которого погибли 14 сирийских военных.
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Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там сформировали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.
В Идлибе расположены наблюдательные посты турецкой армии. 5 марта 2020 года Путин и Эрдоган в Москве договорились о проведении совместного патрулирования на территории провинции.
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