https://ru.sputnik.md/20211023/putin-erdogan-itog-vstrechia-siriya-45827280.html

Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась

Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась

В Идлибе иногда фиксируются нарушения, но в целом в провинции сохраняется перемирие и стабильность.

2021-10-23T11:07+0300

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политика

переговоры

владимир путин

ситуация

сирия

реджеп тайип эрдоган

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Обстановка в сирийском Идлибе после переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана стабилизировалась. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит РИА Новости.Путин и Эрдоган встречались в Сочи 29 сентября. Лидеры двух стран в течение трех часов обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.Вместе с тем Акар возложил на сирийскую армию ответственность за гибель десяти мирных жителей в Идлибе после теракта в Дамаске, в результате которого погибли 14 сирийских военных.Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там сформировали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.В Идлибе расположены наблюдательные посты турецкой армии. 5 марта 2020 года Путин и Эрдоган в Москве договорились о проведении совместного патрулирования на территории провинции.

https://ru.sputnik.md/20210930/zachem-putin-i-erdogan-nuzhny-drug-drugu-45155266.html

https://ru.sputnik.md/20200316/eksklyuzivnye-kadry-pervoe-rossiysko-turetskoe-patrulirovanie-v-Idlibe-29548167.html

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