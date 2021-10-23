https://ru.sputnik.md/20211023/rukhnula-chast-kryshi-kishinev-dom-pozgar-45836198.html

Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки

Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки

В жилом доме в столице Молдовы крупный пожар. Горит мансарда жилого дома, часть крыши рухнула.

2021-10-23T16:39+0300

2021-10-23T16:39+0300

2021-10-23T16:39+0300

кишинев

мансарда

пожар

новости кишинева

крыша

обрушение

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В многоэтажном жилом доме на столичной улице Пеливан из-за пожара обрушилась часть крыши.На месте работают одиннадцать пожарных расчетов, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.По информации ведомства, звонок в службу "112" поступил в 13.35.Возгорание произошло в доме №17/3, расположенном на улице И.Пеливан."В результате пожара жертв не зарегистрировано. Спасатели продолжают работы по локализации очага возгорания и ликвидации горения", – пояснили в Генинспекторате.Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.В последний раз крупный пожар в мансарде кишиневской многоэтажки произошел 1 мая 2014 года. Тогда возгорание зарегистрировали в доме на Ботанике. В результате того ЧП полностью сгорели 28 квартир, а еще 66 из 155 – пострадали.

https://ru.sputnik.md/20211023/samye-krupnye-pozhary-moldova-2016-2021-45835187.html

кишинев

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2021

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кишинев, мансарда, пожар, крыша, обрушение