https://ru.sputnik.md/20211023/rukhnula-chast-kryshi-kishinev-dom-pozgar-45836198.html
Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки
Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки
В жилом доме в столице Молдовы крупный пожар. Горит мансарда жилого дома, часть крыши рухнула.
2021-10-23T16:39+0300
2021-10-23T16:39+0300
2021-10-23T16:39+0300
кишинев
мансарда
пожар
новости кишинева
крыша
обрушение
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В многоэтажном жилом доме на столичной улице Пеливан из-за пожара обрушилась часть крыши.На месте работают одиннадцать пожарных расчетов, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.По информации ведомства, звонок в службу "112" поступил в 13.35.Возгорание произошло в доме №17/3, расположенном на улице И.Пеливан."В результате пожара жертв не зарегистрировано. Спасатели продолжают работы по локализации очага возгорания и ликвидации горения", – пояснили в Генинспекторате.Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.В последний раз крупный пожар в мансарде кишиневской многоэтажки произошел 1 мая 2014 года. Тогда возгорание зарегистрировали в доме на Ботанике. В результате того ЧП полностью сгорели 28 квартир, а еще 66 из 155 – пострадали.
https://ru.sputnik.md/20211023/samye-krupnye-pozhary-moldova-2016-2021-45835187.html
кишинев
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Пожар на мансарде в Кишиневе
Пожар на мансарде в Кишиневе
2021-10-23T16:39+0300
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кишинев, мансарда, пожар, крыша, обрушение
Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки
В жилом доме на Буюканах крупный пожар. Горит мансарда жилого дома.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. В многоэтажном жилом доме на столичной улице Пеливан из-за пожара обрушилась часть крыши.
На месте работают одиннадцать пожарных расчетов, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
По информации ведомства, звонок в службу "112" поступил в 13.35.
Возгорание произошло в доме №17/3, расположенном на улице И.Пеливан.
"В результате пожара жертв не зарегистрировано. Спасатели продолжают работы по локализации очага возгорания и ликвидации горения", – пояснили в Генинспекторате.
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.
В последний раз крупный пожар в мансарде кишиневской многоэтажки произошел 1 мая 2014 года. Тогда возгорание зарегистрировали в доме на Ботанике. В результате того ЧП полностью сгорели 28 квартир, а еще 66 из 155 – пострадали.