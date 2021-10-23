https://ru.sputnik.md/20211023/rumyniya-litseisty-popytka-iznasilovaniya-litsey-45829370.html

В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении

В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении

16-летняя девушка в Румынии обратилась в полицию, заявив о сексуальном насилии в здании лицея, где она учится.

2021-10-23T12:43+0300

2021-10-23T12:43+0300

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общество

румыния

задержание

попытка

лицеист

попытка изнасилования

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Трое учащихся лицея в Констанце задержаны правоохранительными органами по подозрению в попытке изнасилования 16-летней девушки прямо в здании учебного заведения. Об этом в субботу пишет румынское агентство Agerpres, ссылаясь на данные уездного инспектората полиции.Уточняется, что молодых людей в возрасте 15, 16 и 17 лет поместили под предварительный арест на сутки после того, как сотрудники Бюро криминальных расследований полиции муниципия Констанца собрали показания по делу.Шестнадцатилетняя девушка обратилась в полицию 18 октября, сообщив, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких молодых людей.По факту произошедшего открыто уголовное дело.

https://ru.sputnik.md/20200506/-retsidivist-poluchil-16-let-za-iznasilovanie-i-popytku-podzhoga-podrostka-30147296.html

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румыния, задержание, попытка, лицеист, попытка изнасилования