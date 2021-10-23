https://ru.sputnik.md/20211023/rumyniya-litseisty-popytka-iznasilovaniya-litsey-45829370.html
В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении
В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении
16-летняя девушка в Румынии обратилась в полицию, заявив о сексуальном насилии в здании лицея, где она учится.
2021-10-23T12:43+0300
2021-10-23T12:43+0300
2021-10-23T12:48+0300
общество
румыния
задержание
попытка
лицеист
попытка изнасилования
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Трое учащихся лицея в Констанце задержаны правоохранительными органами по подозрению в попытке изнасилования 16-летней девушки прямо в здании учебного заведения. Об этом в субботу пишет румынское агентство Agerpres, ссылаясь на данные уездного инспектората полиции.Уточняется, что молодых людей в возрасте 15, 16 и 17 лет поместили под предварительный арест на сутки после того, как сотрудники Бюро криминальных расследований полиции муниципия Констанца собрали показания по делу.Шестнадцатилетняя девушка обратилась в полицию 18 октября, сообщив, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких молодых людей.По факту произошедшего открыто уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20200506/-retsidivist-poluchil-16-let-za-iznasilovanie-i-popytku-podzhoga-podrostka-30147296.html
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румыния, задержание, попытка, лицеист, попытка изнасилования
В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении
12:43 23.10.2021 (обновлено: 12:48 23.10.2021)
Шестнадцатилетняя девушка обратилась в полицию, заявив о сексуальном насилии со стороны нескольких молодых людей прямо в здании лицея, где она учится.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik
. Трое учащихся лицея в Констанце задержаны правоохранительными органами по подозрению в попытке изнасилования 16-летней девушки прямо в здании учебного заведения. Об этом в субботу пишет
румынское агентство Agerpres, ссылаясь на данные уездного инспектората полиции.
Уточняется, что молодых людей в возрасте 15, 16 и 17 лет поместили под предварительный арест на сутки после того, как сотрудники Бюро криминальных расследований полиции муниципия Констанца собрали показания по делу.
"Трое молодых людей задержаны на 24 часа под предлогом совершения попытки изнасилования", – сказано в сообщении правоохранительных органов.
Шестнадцатилетняя девушка обратилась в полицию 18 октября, сообщив, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких молодых людей.
По факту произошедшего открыто уголовное дело.