https://ru.sputnik.md/20211023/samye-krupnye-pozhary-moldova-2016-2021-45835187.html

Самые крупные пожары, которые потрясли Молдову в последние годы

Самые крупные пожары, которые потрясли Молдову в последние годы

Самые разрушительные и шокирующие: Sputnik Молдова вспомнил резонансные пожары в стране за последние годы.

2021-10-23T16:17+0300

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Одиннадцать пожарных расчетов тушат огонь в многоэтажном жилом доме в столичном секторе Буюканы.По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, пожар произошел в квартире на 6 этаже и распространился на мансарду. На место выехали 11 пожарных расчетов и более 70 пожарных и спасателей.Это один из самых крупных пожаров за последнее время не только в Кишиневе, но и во всей Молдове. Sputnik вспоминает другие серьезные ЧП такого рода.Четыре десятка спасателейМощный пожар произошел 10 октября 2021 года в Кишиневе на улице Заводская, 59/1. На место были отправлены девять пожарных расчетов и 40 спасателей.Прибыв на место, пожарные установили, что горит 200 квадратных метров склада, где хранятся старые телевизоры, компьютеры, а также краска. Распространения огня тогда удалось избежать. Никто не пострадал.Склад игрушекУтром 11 сентября 2021 года произошел пожар на складе игрушек на улице Петрикань, 204.Тогда на место ЧП отправили 11 бригад пожарных и спасателей 40 человек. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, которые заволокло густым дымом.Потушить возгорание смогли довольно быстро.Склад с топливомСклад, расположенный по улице Вадул-луй-Водская, 100, загорелся в июне 2021 года. "В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил склад с топливом, а также транспортное средство Mitsubishi", – уточнили в Генинспекторате по ЧС.Склад лакокрасочных изделийУтром 21 апреля 2021 года на складе лакокрасочных материалов, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе, вспыхнул сильный пожар.На месте происшествия работали 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоили 3 категорию сложности. Площадь возгорания тогда составила более 2 тысяч квадратных метров.Необычный пожарВ январе 2021 года в Кишиневе спасатели были вынуждены буквально вскрыть облицовку здания, чтобы добраться до пламени и погасить его.К счастью, никто не пострадал: дом еще не сдали в эксплуатацию.Сгорело здание ФилармонииВ сентябре 2020 года в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича произошло возгорание, которое привело к тому, что оно практически полностью было уничтожено.Изначально предполагалось огонь быстро потушить, но все оказалось серьезнее: пламя распространилось внутрь здания филармонии, а борьба с ним затянулась на долгие часы.В итоге здание одного из самых значимых культурных объектов республики оказалось непригодно для использования и требует восстановления.Пожар на территории завода "Мезон"Вечером 8 января 2020 года произошел пожар на территории завода "Мезон", расположенного в столичном секторе Рышкановка. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 19.42. На месте работали сразу семь специальных расчетов. Пожар локализовали в 20.41.По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров. Жертв нет. На месте работали семь пожарных расчетов.По информации Sputnik, произошло возгорание электропроводки в четвертом блоке - в мастерской по росписи и гравировке бутылок, расположенной на первом этаже.Кошмарное 1 января 2020Вечером 1 января 2020 года в жилом доме в селе Липник Окницкого района произошел пожар, который унес жизни троих человек – двоих малышей двух и четырех лет, а также их деда.Звонок в Единую службу спасения "112" поступил 1 января в 19.50. Пожар удалось потушить достаточно быстро - в 20.11. В результате происшествия на месте погиб 54-летний мужчина. Детей же госпитализировали в реанимацию районной больницы, где они вскоре и скончались.Были озвучены три версии возникновения возгорания. Первая – невнимательность во время курения, вторая - несоблюдение правил противопожарной защиты при монтаже электрооборудования и третья - короткое замыкание.Объятые пламенем поляОсень 2019 года запомнилась частыми возгораниями сухой растительности, в частности, в Кишиневе. Столицу неоднократно накрывал смог.К примеру, 1 сентября того года огонь вплотную приблизился к жилым домам в пригороде молдавской столицы Думбраве. Тогда на тушение направили три пожарных расчета, которые за два часа локализовали возгорание.Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация относительно них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.К слову, один из крупнейших таких пожаров был зарегистрирован в 2017 году. Поздно вечером 9 июля вспыхнул огонь на свалке в Прункул (муниципий Кишинев). Тогда по тревоге был поднят весь гарнизон столичных пожарных, так как огонь быстро распространился на огромную площадь.На место ЧП незамедлительно прибыли 17 спецрасчетов. Сгорело три из пяти гектаров сухих веток деревьев, складированных там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. После тушения пожара спасатели дежурили несколько дней подряд на месте для предотвращения повторения возгорания.Два серьезнейших эпизода в один деньВ Кишиневе 20 апреля 2018 года практически одновременно произошло сразу два пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа.А уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. Огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.Республиканский стадион в огнеРано утром 24 июля 2017 года по тревоге весь гарнизон столичных пожарных работал над ликвидацией огня на республиканском стадионе в Кишиневе. В общей сложности пламя охватило около шести тысяч квадратных метров веток, складированных на стадионе после апрельского снегопада. С огнем спасатели боролись в течение пяти часов. Рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых и поджог.Пожар на складе в ЧеканахСильнейший пожар, произошедший 11 ноября 2016-го в столичном секторе Чеканы на одном из складов, унес жизни двух человек.Возгорание было зарегистрировано на четвертом этаже, но затем пламя перекинулось и на помещения пятого этажа. Для поиска людей, которые могли находиться в горящем здании, организовали три группы спасателей.Им удалось обнаружить двух человек, которые были без сознания. Их спасли, но при исполнении служебного долга погиб 28-летний пожарный Иван Ногайлык, который первым вошел в охваченное огнем и дымом здание.После его смерти из-за большого риска для безопасности и жизни его коллег было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь на следующий день пожарные снова смогли войти в здание, а вечером полностью ликвидировать пожар. Спустя несколько дней спасатели обнаружили в здании тело женщины, которая работала на складе.Всего огонь уничтожил около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) располагалась на четвертом этаже здания. После пожара прокуратура открыла два уголовных дела по факту пожара и несоблюдения противопожарной безопасности и защиты труда.Взрыв и пожары от газовых баллоновВ январе 2016 года на Центральном рынке в кафе La Soacra произошел взрыв газового баллона. В результате этого происшествия в больницы были доставлены около двух десятков человек, большую часть которых пришлось госпитализировать. У большинства пациентов были ожоги 15-20% от всего тела, а троих пострадавших сначала поместили в реанимацию, а затем перевезли на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три отправленные туда женщины.Этот случай - не единичный, хотя и стал показательным. После ЧП в La Soacra произошел взрыв газового баллона в селе Хрубна Ноуэ Фалештского района в 2017 году. Тогда на воздух взлетел жилой дом, погибла четырехлетняя девочка. А 2018-й запомнился аналогичной трагедией в Кишиневе. Все случилось ночью 6 октября 2018 года в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП. Взрыв произошел из-за невыключенной конфорки газовой плиты, подключенной к незаконно установленному газовому баллону. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.Согласно местному законодательству, газовые баллоны запрещено устанавливать в домах повышенной этажности.

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Дым от пожара в Институте биологии видел весь Кишинев В Кишиневе горело здание института биологии. Возгорание тушили девять пожарных расчетов. 2021-10-23T16:17+0300 true PT1M31S

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