https://ru.sputnik.md/20211023/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-posledniy-teplyy-den-pered-pokholodaniem-45811019.html

Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием

Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием

Прогноз погоды в Молдове на 23 24 и 25 октября Gismeteo

2021-10-23T07:00+0300

2021-10-23T07:00+0300

2021-10-23T07:00+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 октября: ночью – от +8 до +10, днем – от +14 до +18 градусов.Заметно похолодает 24 октября – днем ожидается до +13, а 25 октября воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. С 26 октября в стране начнет теплеть.На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь совершает празднество в честь Собора Волынских Святых и в честь святых отцов VII Вселенского собора, а также чтит память мучеников Феотекна Антиохийского, Евлампия и Евлампии, преподобного Вассиана Константинопольского, Феофила Тивериопольского, святителя Амфилохия Печерского, святителя Иннокентия Смирнова и блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.Согласно народным приметам, если человек родился 23 октября, то его талисман - топаз. Люди верили, что месяц своими рогами указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды