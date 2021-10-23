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Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
Прогноз погоды в Молдове на 23 24 и 25 октября Gismeteo
2021-10-23T07:00+0300
2021-10-23T07:00+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 октября: ночью – от +8 до +10, днем – от +14 до +18 градусов.Заметно похолодает 24 октября – днем ожидается до +13, а 25 октября воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. С 26 октября в стране начнет теплеть.На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь совершает празднество в честь Собора Волынских Святых и в честь святых отцов VII Вселенского собора, а также чтит память мучеников Феотекна Антиохийского, Евлампия и Евлампии, преподобного Вассиана Константинопольского, Феофила Тивериопольского, святителя Амфилохия Печерского, святителя Иннокентия Смирнова и блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.Согласно народным приметам, если человек родился 23 октября, то его талисман - топаз. Люди верили, что месяц своими рогами указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием

07:00 23.10.2021
© Sputnik / Mihai Carausосень
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 октября: ночью – от +8 до +10, днем – от +14 до +18 градусов.
Заметно похолодает 24 октября – днем ожидается до +13, а 25 октября воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. С 26 октября в стране начнет теплеть.
На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь совершает празднество в честь Собора Волынских Святых и в честь святых отцов VII Вселенского собора, а также чтит память мучеников Феотекна Антиохийского, Евлампия и Евлампии, преподобного Вассиана Константинопольского, Феофила Тивериопольского, святителя Амфилохия Печерского, святителя Иннокентия Смирнова и блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.
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Согласно народным приметам, если человек родился 23 октября, то его талисман - топаз. Люди верили, что месяц своими рогами указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры.
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