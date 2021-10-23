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Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы
Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы
Историк объяснил, чем продиктовано переформатирование Партии социалистов Молдовы.
2021-10-23T08:00+0300
2021-10-23T08:00+0300
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Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы
Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы
Объявленное Партией социалистов переформатирование партии можно считать полезным и естественным процессом, потому что левый фланг в Молдове сегодня переживает кризис. Социалисты сделали выводы из истории ПКРМ, когда лидер Партии коммунистов Владимир Воронин не ушел вовремя, и это ударило по их рейтингу. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.После двух неудачных избирательных кампаний, - президентской и досрочных парламентских выборов, - Шаповалов позитивно оценивает изменения в Партии социалистов, которая в последний год правила Молдовой, но не сумела противостоять силам коллективного Запада.Шаповалов заключил, что как раз для того, чтобы с уходом сильного и харизматичного лидера Игоря Додона избежать развала, Партия социалистов и инициирует коллективное руководство, что является стратегически умным решением.
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, партия социалистов республики молдова

Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы

08:00 23.10.2021
Радио
Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Историк объяснил, чем продиктовано переформатирование Партии социалистов Молдовы.
Объявленное Партией социалистов переформатирование партии можно считать полезным и естественным процессом, потому что левый фланг в Молдове сегодня переживает кризис. Социалисты сделали выводы из истории ПКРМ, когда лидер Партии коммунистов Владимир Воронин не ушел вовремя, и это ударило по их рейтингу. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.
"И даже в этот состав парламента коммунисты въехали "на телеге" Партии социалистов, потому что перед выборами их рейтинг составлял всего 1,5%, а сегодня у них 10 депутатских мест в парламенте", - рассказал политолог.
После двух неудачных избирательных кампаний, - президентской и досрочных парламентских выборов, - Шаповалов позитивно оценивает изменения в Партии социалистов, которая в последний год правила Молдовой, но не сумела противостоять силам коллективного Запада.

"В партии идут живые и естественные процессы: анализируют удачи и провалы, делают выводы, организуют в декабре съезд, меняют программу и тактику работы. Это положительные изменения, и глубоко ошибаются те, кто полагает, что в Партии социалистов начался развал", - уверен историк.

Шаповалов заключил, что как раз для того, чтобы с уходом сильного и харизматичного лидера Игоря Додона избежать развала, Партия социалистов и инициирует коллективное руководство, что является стратегически умным решением.
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