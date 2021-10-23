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Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы

Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы

Историк объяснил, чем продиктовано переформатирование Партии социалистов Молдовы.

2021-10-23T08:00+0300

2021-10-23T08:00+0300

2021-10-23T08:00+0300

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Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы

Объявленное Партией социалистов переформатирование партии можно считать полезным и естественным процессом, потому что левый фланг в Молдове сегодня переживает кризис. Социалисты сделали выводы из истории ПКРМ, когда лидер Партии коммунистов Владимир Воронин не ушел вовремя, и это ударило по их рейтингу. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.После двух неудачных избирательных кампаний, - президентской и досрочных парламентских выборов, - Шаповалов позитивно оценивает изменения в Партии социалистов, которая в последний год правила Молдовой, но не сумела противостоять силам коллективного Запада.Шаповалов заключил, что как раз для того, чтобы с уходом сильного и харизматичного лидера Игоря Додона избежать развала, Партия социалистов и инициирует коллективное руководство, что является стратегически умным решением.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, партия социалистов республики молдова