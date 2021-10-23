https://ru.sputnik.md/20211023/spynu-peregovory-gazprom-novyy-raund-45828013.html

Спыну рассказал о ходе переговоров с "Газпромом": хотим новый раунд

Спыну рассказал о ходе переговоров с "Газпромом": хотим новый раунд

Вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну раскрыл подробности переговоров в Москве по газовому соглашению с Россией.

2021-10-23T12:04+0300

2021-10-23T12:04+0300

2021-10-23T12:42+0300

газпром

газ

андрей спыну

экономика

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раунд

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Нынешнее предложение "Газпрома" обойдется для Молдовы дороже, чем покупка газа на международных рынках, утверждает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Об этом он написал в субботу в своем телеграм-канале по итогам переговоров в Москве.Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли.По словам Спыну, в Москве он общался с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым.В то же время вице-премьер правительства Молдовы утверждает, что нынешнее предложение "Газпрома" невыгодно гражданам республики.Спыну заявил, что молдавские власти хотели бы провести еще один раунд переговоров с "Газпромом". При этом, по его словам, продолжится поиск альтернативных поставщиков, чтобы "обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок".Ранее сообщалось, что проходившие в Москве переговоры о новом контракте на поставку газа для Молдовы успехом не завершились. Россия, по данным источников, близких к переговорам, предложила Молдове рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% с условием выплаты в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы примерно в 700 миллионов долларов. Кишинев настаивал на 50%-й скидке.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html

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https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html

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газпром, газ, андрей спыну, переговоры, раунд