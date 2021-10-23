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Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка
Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка
Спортивный мотоцикл, за рулем которого находился юноша, врезался в телегу в одном из молдавских сел.
2021-10-23T11:44+0300
2021-10-23T11:44+0300
общество
девочка
гибель
дтп
теленештский район
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Восемнадцатилетний молодой человек и 13-летняя девочка погибли в результате аварии, произошедшей в ночь на субботу в Теленештском районе, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь районного Инспектората полиции Елена Бэетрэу.По ее словам, около 01.30 спортивный мотоцикл, за рулем которого находился юноша, врезался в телегу в селе Вережень. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, юноша потерял контроль над транспортным средством.В результате девочка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, а 18-летний парень умер спустя некоторое время после аварии. Находившихся в телеге мужчина получил травму ноги.Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.
https://ru.sputnik.md/20211015/dtp-uchastiem-evakuatora-orgeeve-est-zhertvy-45540028.html
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девочка, гибель, дтп, теленештский район

Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка

11:44 23.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Двое молодых людей погибли в селе Вережень в результате аварии.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Восемнадцатилетний молодой человек и 13-летняя девочка погибли в результате аварии, произошедшей в ночь на субботу в Теленештском районе, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь районного Инспектората полиции Елена Бэетрэу.
По ее словам, около 01.30 спортивный мотоцикл, за рулем которого находился юноша, врезался в телегу в селе Вережень. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, юноша потерял контроль над транспортным средством.
В результате девочка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, а 18-летний парень умер спустя некоторое время после аварии. Находившихся в телеге мужчина получил травму ноги.
Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.
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