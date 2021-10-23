https://ru.sputnik.md/20211023/telenesti-dtp-pogibli-yunosha-devochka-45827890.html

Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка

Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка

Спортивный мотоцикл, за рулем которого находился юноша, врезался в телегу в одном из молдавских сел.

2021-10-23T11:44+0300

2021-10-23T11:44+0300

2021-10-23T11:44+0300

общество

девочка

гибель

дтп

теленештский район

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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Восемнадцатилетний молодой человек и 13-летняя девочка погибли в результате аварии, произошедшей в ночь на субботу в Теленештском районе, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь районного Инспектората полиции Елена Бэетрэу.По ее словам, около 01.30 спортивный мотоцикл, за рулем которого находился юноша, врезался в телегу в селе Вережень. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, юноша потерял контроль над транспортным средством.В результате девочка-пассажир мотоцикла скончалась на месте, а 18-летний парень умер спустя некоторое время после аварии. Находившихся в телеге мужчина получил травму ноги.Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

https://ru.sputnik.md/20211015/dtp-uchastiem-evakuatora-orgeeve-est-zhertvy-45540028.html

теленештский район

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2021

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девочка, гибель, дтп, теленештский район