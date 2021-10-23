Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211023/ukraine-obem-gaza-moldova-vozvrat-45831370.html
На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
Депутат Верховной рады Андрей Герус назвал условие, при котором Украина даст Молдове газ.
2021-10-23T13:59+0300
2021-10-23T14:01+0300
экономика
в мире
украина
молдова
поставки
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2847/05/28470542_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_4fe5d6cf9c241f434763ff143c1991f0.jpg
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Власти Молдовы обратились к Украине с просьбой предоставить стране 15 миллионов кубометров газа. Об этом в субботу написал на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Кроме того, он назвал сроки, когда Молдова должна будет вернуть Украине полученное голубое топливо.По его словам, 15 миллионов кубометров газа, которые просит Молдова, – это 0,08% тех объемов, что есть в газовых хранилищах Украины.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ&gt;&gt;&gt;Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html
https://ru.sputnik.md/20211023/spynu-peregovory-gazprom-novyy-raund-45828013.html
https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2847/05/28470542_167:0:2500:1750_1920x0_80_0_0_725d52d3656e379a559c2b2c6ec9f013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, молдова, поставки, газ

На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть

13:59 23.10.2021 (обновлено: 14:01 23.10.2021)
© AFP 2021 / SERGEI SUPINSKYГазопровод на территории Украины
Газопровод на территории Украины - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
© AFP 2021 / SERGEI SUPINSKY
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал условие, при котором Украина даст Молдове газ.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Власти Молдовы обратились к Украине с просьбой предоставить стране 15 миллионов кубометров газа. Об этом в субботу написал на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
"Действительно, вчера на СНБО обсуждался вопрос помощи Молдове газом. Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности, для объектов критической инфраструктуры", – написал Герус.
Александр Муравский - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Экономика
Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов
10:30
Кроме того, он назвал сроки, когда Молдова должна будет вернуть Украине полученное голубое топливо.

"Реальность такова, что единственное, что Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет больше всего необходим Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – сообщил Герус.

По его словам, 15 миллионов кубометров газа, которые просит Молдова, – это 0,08% тех объемов, что есть в газовых хранилищах Украины.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Экономика
Спыну рассказал о ходе переговоров с "Газпромом": хотим новый раунд
12:04

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдова отказалась от скидки России на газ>>>
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Экономика
Россию опять обвиняют: в Кишиневе заявили про "обмен суверенитета на газ"
Вчера, 22:04
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:39Рухнула часть крыши горящей в Кишиневе многоэтажки
16:33Мансарда загорелась в Кишиневе – видео
16:17Самые крупные пожары, которые потрясли Молдову в последние годы
15:07Какие проекты планируют реализовать в Кишиневе в 2022 году
14:39Крупный пожар в Кишиневе: на место выехали 11 пожарных расчетов
13:59На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
13:20Процедура закупки стартовала: Турция получит истребители F-16 у США
12:43В Румынии задержали троих лицеистов за попытку изнасилования в учебном заведении
12:04Спыну рассказал о ходе переговоров с "Газпромом": хотим новый раунд
11:44Трагедия в Теленештском районе: в ДТП погибли юноша и девочка
11:07Итог встречи Путина и Эрдогана: ситуация в Сирии стабилизировалась
10:30Муравский: не можете говорить с "Газпромом" – пригласите экспертов
09:56Где в Кишиневе 23 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20Обыски и показания: что еще известно о случившемся на съемках с Болдуином
08:41Пока все спали: Гаврилица – о переговорах по газу и ситуация с COVID-19
08:00Шаповалов: в ПСРМ идут живые и естественные процессы
07:30В Молдове растут объемы экспорта и цены на яблоки высокого качества
07:00Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
00:01Погодные рекорды Молдовы 23 октября
ВчераАлек Болдуин застрелил оператора во время съемок – как в обойме оказались боевые патроны