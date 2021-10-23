https://ru.sputnik.md/20211023/ukraine-obem-gaza-moldova-vozvrat-45831370.html
На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
Депутат Верховной рады Андрей Герус назвал условие, при котором Украина даст Молдове газ.
2021-10-23T13:59+0300
2021-10-23T13:59+0300
2021-10-23T14:01+0300
экономика
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поставки
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КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Власти Молдовы обратились к Украине с просьбой предоставить стране 15 миллионов кубометров газа. Об этом в субботу написал на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Кроме того, он назвал сроки, когда Молдова должна будет вернуть Украине полученное голубое топливо.По его словам, 15 миллионов кубометров газа, которые просит Молдова, – это 0,08% тех объемов, что есть в газовых хранилищах Украины.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html
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в мире, украина, молдова, поставки, газ
На Украине сообщили, какой объем газа попросила Молдова и когда его надо вернуть
13:59 23.10.2021 (обновлено: 14:01 23.10.2021)
Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал условие, при котором Украина даст Молдове газ.
КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik
. Власти Молдовы обратились к Украине с просьбой предоставить стране 15 миллионов кубометров газа. Об этом в субботу написал
на своей странице в соцсети Facebook руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли
. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
.
"Действительно, вчера на СНБО обсуждался вопрос помощи Молдове газом. Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности, для объектов критической инфраструктуры", – написал Герус.
Кроме того, он назвал сроки, когда Молдова должна будет вернуть Украине полученное голубое топливо.
"Реальность такова, что единственное, что Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет больше всего необходим Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины", – сообщил Герус.
По его словам, 15 миллионов кубометров газа, которые просит Молдова, – это 0,08% тех объемов, что есть в газовых хранилищах Украины.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.