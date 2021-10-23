https://ru.sputnik.md/20211023/video-kot-chudom-perezhil-pozhar-dom-45841520.html

Везучий питомец: кот чудом пережил пожар в мансарде в Кишиневе

Везучий питомец: кот чудом пережил пожар в мансарде в Кишиневе

Одиннадцать пожарных расчетов, повышенная степень готовности и запертый в горящей многоэтажке кот – история чудесного спасения.

2021-10-23T19:51+0300

2021-10-23T19:51+0300

2021-10-23T19:52+0300

спасение

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Домашний кот несколько часов был заперт в одной из квартир горевшей в Кишиневе многоэтажки.В субботу днем более 70 пожарных и 11 единиц спецтехники прибыли в столичный сектор Буюканы, где загорелась квартира на шестом этаже. Огонь стал распространяться по мансарде. В итоге тушить пожар пришлось с нескольких точек.Жильцов дома незамедлительно эвакуировали. Все случилось так быстро, что времени на раздумья не было. В итоге на пятом этаже в одной из квартир совсем один остался кот, которого не успели сразу вынести из здания, где всего этажом выше разгоралась мансарда.Однако питомец не растерялся и смог пережить пожар, найдя самое укромное место в квартире. Его удалось вынести из здания лишь спустя четыре часа, когда спасатели ликвидировали основную угрозу, а жильцам нижних этажей разрешили войти в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости."К нашей радости наш кот остался жив. Мы очень боялись. У нас пятый этаж, а сверху сильно горело. Мы сильно боялись, что он может задохнуться. Но нам повезло, произошло чудо", – рассказала Sputnik хозяйка питомца.Квартиры, расположенные на пятом этаже, оказались частично затоплены водой, стекавшей вниз в процессе тушения возгорания. Но и с этими трудностями кот справился.

https://ru.sputnik.md/20211023/photo-pozhar-kishinev-mansarda-45837188.html

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2021

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спасение, пожар, кот, в молдове, кишинев