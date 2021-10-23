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Везучий питомец: кот чудом пережил пожар в мансарде в Кишиневе
Везучий питомец: кот чудом пережил пожар в мансарде в Кишиневе
Одиннадцать пожарных расчетов, повышенная степень готовности и запертый в горящей многоэтажке кот – история чудесного спасения.
2021-10-23T19:51+0300
2021-10-23T19:51+0300
2021-10-23T19:52+0300
спасение
пожар
кот
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в молдове
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Домашний кот несколько часов был заперт в одной из квартир горевшей в Кишиневе многоэтажки.В субботу днем более 70 пожарных и 11 единиц спецтехники прибыли в столичный сектор Буюканы, где загорелась квартира на шестом этаже. Огонь стал распространяться по мансарде. В итоге тушить пожар пришлось с нескольких точек.Жильцов дома незамедлительно эвакуировали. Все случилось так быстро, что времени на раздумья не было. В итоге на пятом этаже в одной из квартир совсем один остался кот, которого не успели сразу вынести из здания, где всего этажом выше разгоралась мансарда.Однако питомец не растерялся и смог пережить пожар, найдя самое укромное место в квартире. Его удалось вынести из здания лишь спустя четыре часа, когда спасатели ликвидировали основную угрозу, а жильцам нижних этажей разрешили войти в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости."К нашей радости наш кот остался жив. Мы очень боялись. У нас пятый этаж, а сверху сильно горело. Мы сильно боялись, что он может задохнуться. Но нам повезло, произошло чудо", – рассказала Sputnik хозяйка питомца.Квартиры, расположенные на пятом этаже, оказались частично затоплены водой, стекавшей вниз в процессе тушения возгорания. Но и с этими трудностями кот справился.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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спасение, пожар, кот, в молдове, кишинев
Везучий питомец: кот чудом пережил пожар в мансарде в Кишиневе
19:51 23.10.2021 (обновлено: 19:52 23.10.2021)
Одиннадцать пожарных расчетов, повышенная степень готовности и запертый в горящей многоэтажке питомец – история чудесного спасения кота в Кишиневе, которую Sputnik Молдова рассказала его хозяйка.
Домашний кот несколько часов был заперт в одной из квартир горевшей в Кишиневе многоэтажки.
В субботу днем более 70 пожарных и 11 единиц спецтехники прибыли в столичный сектор Буюканы, где загорелась квартира на шестом этаже. Огонь стал распространяться по мансарде. В итоге тушить пожар пришлось с нескольких точек.
Жильцов дома незамедлительно эвакуировали. Все случилось так быстро, что времени на раздумья не было. В итоге на пятом этаже в одной из квартир совсем один остался кот, которого не успели сразу вынести из здания, где всего этажом выше разгоралась мансарда.
Однако питомец не растерялся и смог пережить пожар, найдя самое укромное место в квартире. Его удалось вынести из здания лишь спустя четыре часа, когда спасатели ликвидировали основную угрозу, а жильцам нижних этажей разрешили войти в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.
"К нашей радости наш кот остался жив. Мы очень боялись. У нас пятый этаж, а сверху сильно горело. Мы сильно боялись, что он может задохнуться. Но нам повезло, произошло чудо", – рассказала Sputnik хозяйка питомца.
Квартиры, расположенные на пятом этаже, оказались частично затоплены водой, стекавшей вниз в процессе тушения возгорания. Но и с этими трудностями кот справился.
"Он спрятался на холодильнике. Был очень испуган, трясся и кричал. Когда нам разрешили войти, мы быстро схватили его, посадили в клетку и вынесли. Сейчас все хорошо", – добавила хозяйка.