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В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
2021-10-24T17:52+0300
2021-10-24T17:53+0300
авария
общество
в молдове
подросток
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КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. В субботу в Хынчештском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает местный инспекторат полиции.По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, водитель не справился с управлением на трассе Хынчешты - Чучулены и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.В результате ДТП скончался 16-летний подросток, который находился на заднем сиденье машины. Водитель и еще один пассажир доставлены в Кишиневскую больницу скорой помощи.Начато расследование.Напомним, ранее полиция Кишинева сообщала о двух других несчастных случаях, повлекших смерть пешеходов – 71-летний мужчина погиб, переходя улицу в пригороде столицы, а 24-летний молодой человек был сбит такси, когда переходил улицу Алеку Руссо в Кишиневе.
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авария, в молдове, подросток

В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла

17:52 24.10.2021 (обновлено: 17:53 24.10.2021)
© Photo : Inspectoratul de Poliție HânceștiПодросток погиб в аварии
Подросток погиб в аварии - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Photo : Inspectoratul de Poliție Hâncești
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Еще один несчастный случай, повлекший за собой смерть. Подросток погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, врезался в дерево.
КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. В субботу в Хынчештском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает местный инспекторат полиции.
По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, водитель не справился с управлением на трассе Хынчешты - Чучулены и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.
© Photo : Inspectoratul de Poliție HânceștiПоследствия аварии
Un adolescent de 16 ani a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit într-un copac - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Последствия аварии
© Photo : Inspectoratul de Poliție Hâncești
В результате ДТП скончался 16-летний подросток, который находился на заднем сиденье машины. Водитель и еще один пассажир доставлены в Кишиневскую больницу скорой помощи.
Начато расследование.
Напомним, ранее полиция Кишинева сообщала о двух других несчастных случаях, повлекших смерть пешеходов – 71-летний мужчина погиб, переходя улицу в пригороде столицы, а 24-летний молодой человек был сбит такси, когда переходил улицу Алеку Руссо в Кишиневе.
Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
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