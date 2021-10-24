https://ru.sputnik.md/20211024/avariya-gibel-podrostok-45857254.html
В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
2021-10-24T17:52+0300
2021-10-24T17:52+0300
2021-10-24T17:53+0300
авария
общество
в молдове
подросток
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КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. В субботу в Хынчештском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает местный инспекторат полиции.По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, водитель не справился с управлением на трассе Хынчешты - Чучулены и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.В результате ДТП скончался 16-летний подросток, который находился на заднем сиденье машины. Водитель и еще один пассажир доставлены в Кишиневскую больницу скорой помощи.Начато расследование.Напомним, ранее полиция Кишинева сообщала о двух других несчастных случаях, повлекших смерть пешеходов – 71-летний мужчина погиб, переходя улицу в пригороде столицы, а 24-летний молодой человек был сбит такси, когда переходил улицу Алеку Руссо в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211024/kishinev-nasmert-sbili-dvukh-peshekhodov-45846135.html
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авария, в молдове, подросток
В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
17:52 24.10.2021 (обновлено: 17:53 24.10.2021)
Еще один несчастный случай, повлекший за собой смерть. Подросток погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, врезался в дерево.
КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. В субботу в Хынчештском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает местный инспекторат полиции.
По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, водитель не справился с управлением на трассе Хынчешты - Чучулены и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.
В результате ДТП скончался 16-летний подросток, который находился на заднем сиденье машины. Водитель и еще один пассажир доставлены в Кишиневскую больницу скорой помощи.
Напомним, ранее полиция Кишинева сообщала о двух других несчастных случаях, повлекших смерть пешеходов – 71-летний мужчина погиб, переходя улицу в пригороде столицы, а 24-летний молодой человек был сбит такси, когда переходил улицу Алеку Руссо в Кишиневе.