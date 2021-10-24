https://ru.sputnik.md/20211024/avariya-gibel-podrostok-45857254.html

В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла

В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла

В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла

2021-10-24T17:52+0300

2021-10-24T17:52+0300

2021-10-24T17:53+0300

авария

общество

в молдове

подросток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/18/45846679_0:259:1200:934_1920x0_80_0_0_c31dfa1bd2e8987f072b831acffeaf1c.jpg

КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. В субботу в Хынчештском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает местный инспекторат полиции.По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, водитель не справился с управлением на трассе Хынчешты - Чучулены и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.В результате ДТП скончался 16-летний подросток, который находился на заднем сиденье машины. Водитель и еще один пассажир доставлены в Кишиневскую больницу скорой помощи.Начато расследование.Напомним, ранее полиция Кишинева сообщала о двух других несчастных случаях, повлекших смерть пешеходов – 71-летний мужчина погиб, переходя улицу в пригороде столицы, а 24-летний молодой человек был сбит такси, когда переходил улицу Алеку Руссо в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20211024/kishinev-nasmert-sbili-dvukh-peshekhodov-45846135.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

авария, в молдове, подросток