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Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды
Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды
Мансарда в кишиневской многоэтажке была рассчитана на 20 квартир, большинство из них оказались разрушены в результате пожара.
2021-10-24T13:02+0300
2021-10-24T13:23+0300
мансарда
пожар
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В доме, где в субботу произошел пожар, проведут оценку ущерба, после чего столичная администрация окажет финансовую помощь семьям, лишившимся жилья. Об этом рассказал в воскресенье мэр Кишинева Ион Чебан, побывавший на месте ЧП.Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.Мэр заверил жителей города, что власти больше не выдают разрешения на строительство мансард. Также градоначальник призвал столичных застройщиков оказать помощь в ликвидации последствий пожара.Столичные власти намерены открыть специальный счет для сбора пожертвований жильцам, лишившимся квартир.По словам мэра, мансарда в многоэтажке в Буюканах, была почти полностью уничтожена пожаром.После проверки места пожара специалисты Генинспектората по ЧС МВД Молдовы выдвинули три версии причин возгорания. Первая – короткое замыкание в электросети. Вторая – нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, третья – неосторожность при курении.Также в воскресенье в ГИЧС сообщили, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой. Состояние остается удовлетворительным. Чеканскому пожарному предстоит лечение.
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Евгений Чебан
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мансарда, пожар

Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды

13:02 24.10.2021 (обновлено: 13:23 24.10.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар в мансарде дома по ул. Ион Пеливан, 17/3
Пожар в мансарде дома по ул. Ион Пеливан, 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Мансарда в кишиневской многоэтажке была рассчитана на 20 квартир, большинство из них оказались разрушены в результате пожара.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В доме, где в субботу произошел пожар, проведут оценку ущерба, после чего столичная администрация окажет финансовую помощь семьям, лишившимся жилья. Об этом рассказал в воскресенье мэр Кишинева Ион Чебан, побывавший на месте ЧП.
Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.

"Ожидается экспертиза. Затем мы обратимся к муниципальному совету, к резервному фонду и выделим компенсации", – заявил Чебан.

Мэр заверил жителей города, что власти больше не выдают разрешения на строительство мансард. Также градоначальник призвал столичных застройщиков оказать помощь в ликвидации последствий пожара.
Столичные власти намерены открыть специальный счет для сбора пожертвований жильцам, лишившимся квартир.
По словам мэра, мансарда в многоэтажке в Буюканах, была почти полностью уничтожена пожаром.

"Мансарда была рассчитана на 20 квартир, большинство из них разрушены. Пострадали и квартиры жильцов нижних этажей. Это трагедия, ищем решение, как помочь гражданам", – сказал Чебан.

После проверки места пожара специалисты Генинспектората по ЧС МВД Молдовы выдвинули три версии причин возгорания. Первая – короткое замыкание в электросети. Вторая – нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, третья – неосторожность при курении.
Также в воскресенье в ГИЧС сообщили, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой. Состояние остается удовлетворительным. Чеканскому пожарному предстоит лечение.
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
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