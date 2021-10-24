https://ru.sputnik.md/20211024/cheban-meriya-vydelit-pomosch-zhiltsam-sgorevshey-na-buyukanakh-mansardy-45849461.html

Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды

Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды

Мансарда в кишиневской многоэтажке была рассчитана на 20 квартир, большинство из них оказались разрушены в результате пожара.

2021-10-24T13:02+0300

2021-10-24T13:02+0300

2021-10-24T13:23+0300

мансарда

пожар

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В доме, где в субботу произошел пожар, проведут оценку ущерба, после чего столичная администрация окажет финансовую помощь семьям, лишившимся жилья. Об этом рассказал в воскресенье мэр Кишинева Ион Чебан, побывавший на месте ЧП.Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.Мэр заверил жителей города, что власти больше не выдают разрешения на строительство мансард. Также градоначальник призвал столичных застройщиков оказать помощь в ликвидации последствий пожара.Столичные власти намерены открыть специальный счет для сбора пожертвований жильцам, лишившимся квартир.По словам мэра, мансарда в многоэтажке в Буюканах, была почти полностью уничтожена пожаром.После проверки места пожара специалисты Генинспектората по ЧС МВД Молдовы выдвинули три версии причин возгорания. Первая – короткое замыкание в электросети. Вторая – нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, третья – неосторожность при курении.Также в воскресенье в ГИЧС сообщили, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой. Состояние остается удовлетворительным. Чеканскому пожарному предстоит лечение.

https://ru.sputnik.md/20211023/video-kot-chudom-perezhil-pozhar-dom-45841520.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мансарда, пожар